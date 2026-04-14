Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas

El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA) ha alertado que aquellos funcionarios interinos de larga duración del Govern balear que cesen por convocatorias de oposiciones caducadas podrán pedir indemnizaciones en el juzgado.

La sección sindical de SINTTA en la Administración autonómica en las islas solicita al Govern que no ofrezca puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos en abuso de temporalidad al finalizar sus procesos selectivos, ya que, de lo contrario, tendrán que resarcir a los afectados.

De la misma manera, el sindicato recomienda a estos empleados públicos que cesen o vayan a cesar por un proceso selectivo que consideren caducado que contacten con un despacho de abogados especializado en Derecho administrativo para estudiar la posibilidad de interponer una reclamación judicial o un recurso contencioso solicitando la indemnización que les corresponde.

Este derecho a pedir una compensación económica surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 12 de diciembre de 2019, que establece que el periodo de tres años para ejecutar las ofertas públicas de empleo es un “plazo esencial” y dictamina que su incumplimiento puede dar lugar a una indemnización. En ese caso en concreto, el Alto Tribunal reconoció que una funcionaria interina de un ayuntamiento de Andalucía debía ser indemnizada con 20.000 euros por su cese en el procedimiento selectivo caducado.

Las ofertas públicas de empleo caducan si no culminan en tres años, debiéndose ejecutar todo el proceso dentro de ese trienio. Así lo aclara el Supremo en otra sentencia, de 9 de julio de 2025, que ha cerrado un debate jurídico que ha durado años sobre cuándo se cumple el referido plazo de tres años. Según el Alto Tribunal este periodo no se satisface simplemente con la convocatoria, sino que debe desarrollarse por completo el proceso selectivo desde la publicación de la oferta pública de empleo hasta adjudicar las plazas.

Este periodo de tres años, según detalla el sindicato, solo debería incumplirse por causa debidamente justificada y excepcional, limitándose estas causas a supuestos de fuerza mayor que impidan física o legalmente el desarrollo del proceso.

“El Supremo dice que empieza a contar el plazo desde cuando se publica la oferta pública. A muchas administraciones esto les ha cogido con el pie cambiado, ya que se les están caducando los procesos selectivos. Esto no quiere decir que se anule el proceso selectivo. La oposición es válida y aquellos aspirantes que han obtenido una plaza tienen derecho a tomar posesión. Lo que pasa es que los funcionarios interinos de larga duración que se vean obligados a cesar tienen derecho a una indemnización, se les tiene que compensar por la dilación del proceso”, explican desde SINTTA.

Varias convocatorias del Govern

Actualmente, el Govern balear tiene varias convocatorias que no han concluido dentro del plazo legal de tres años, por lo que los interinos de larga duración cesados en estos procesos podrían reclamar una indemnización en los juzgados, que se sumarían a las compensaciones ya abonadas a los interinos cesados en los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021.

Según el sindicato, se trata de procesos selectivos vinculados a ofertas públicas de empleo de 2019, 2020 y 2021 que se están desarrollando simultáneamente y que están a punto de finalizar con la adjudicación de las plazas. Afectan a cuerpos generales (subalterno, auxiliar o administrativo) y a diversos cuerpos facultativos, con alrededor de 150 plazas de funcionario ofertadas.

No se puede determinar el número exacto de funcionarios interinos de larga duración que podrían verse afectados por un cese. Además, esta cifra aumentaría si, a lo largo de este año 2026, no finalizan los procesos selectivos vinculados a las ofertas públicas de empleo de los años 2022 y 2023, dado que se sumarían 299 plazas más convocadas.

“No sabemos cuántos interinos de larga duración pueden verse afectados. Ahora van a tomar posesión 150 plazas de distintos cuerpos. No podemos determinar cuántos interinos de larga duración tendrán que cesar. Pueden ser cinco, diez o veinte”, admiten fuentes de la sección sindical de SINTTA en el Govern.