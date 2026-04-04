Rebelión en la granja: Gallinas asilvestradas fuera de control en Mallorca

Mallorca vive la versión en carne y hueso de Evasión en la granja: la proliferación de gallinas salvajes se ha convertido en un problema en numerosos municipios de la isla, según la Conselleria de Agricultura, y algunos ya han empezado a tomar medidas.

Tras la normalización de las colonias de gatos, que arrasan con la fauna aviar y se han vuelto intocables por su gracia, ahora el ave de corral por antonomasia vuela a la libertad tras ser abandonada por sus amos humanos, viéndose obligadas a adaptarse por sí mismas al entorno urbano.

«Al ser animales domesticados, tienden a acercarse a zonas habitadas, donde encuentran comida y protección», explica Mariano Mas, director de la Fundació Natura Parc.

Gallos y gallinas durmiendo en un árbol en una urbanización de Palma. | P. M.

El director de la fundación encargada de la conservación y recuperación animal explica que estas aves provocan varios conflictos vecinales y accidentes de tráfico, ya que cruzan las carreteras de forma anárquica.

«Existe un riesgo sanitario: estas gallinas no tienen ningún tipo de control, pueden alimentarse de basura y transmitir enfermedades como la gripe aviar o la enfermedad de Newcastle, que también puede afectar a otras aves domésticas e incluso a los humanos», detalla Mas.

«Antes, los propios vecinos controlaban la situación, pero ahora, nadie quiere intervenir ni sacrificar animales, y eso ha favorecido su crecimiento», sentencia el director.

'El hombre de Platón', como se burlaba Diógenes, se ha convertido en un problema para la gran mayoría de municipios, según la Conselleria de Agricultura, cuyas fuentes aseguran que llevaban años advirtiendo de esta situación y de la necesidad de controlar estas colonias.

Las gallinas en entornos urbanos no son especies asilvestradas ni están registradas en explotaciones agrarias, por lo que su gestión es competencia municipal. Al igual que un ayuntamiento puede declarar plaga un exceso de palomas o controlar roedores, también puede actuar sobre estas aves, siendo responsable de su control y retirada de la vía pública.

Varias gallinas en un aparcamiento en el Secar de la Real.

Para que este control se ajuste a lo establecido en la Ley 7/2023 de derechos de los animales, debe priorizarse el uso de métodos no letales y, solo en caso de que no sea posible, se podría recurrir al sacrificio; es decir, lo habitual es intentar primero su captura.

Los municipios de la Serra de Tramuntana se libran en mayor medida de esta problemática debido a la presencia de depredadores naturales, como las martas. Ses Salines, Marratxí, Llucmajor, Calvià y Manacor son algunos de los municipios que ya han puesto en marcha actuaciones para controlar la plaga de gallinas.

«Teníamos un solar con hasta 250 ejemplares y, durante este año, hemos conseguido reducirlos a 20; esperamos eliminar el foco por completo en los próximos meses. Capturar animales vivos es un proceso más lento que sacrificarlos, pero debemos cumplir la ley de bienestar animal», explica el regidor de Medio Ambiente de Manacor, Sebastià Llodrà.

En Llucmajor se realizan actuaciones de forma regular, y hay focos de gallinas en zonas como la avenida Europa, en s’Arenal; el torrente dels Jueus, también en s’Arenal y una de las rotondas de la ronda de Llucmajor.

En la Colònia de Sant Jordi conviven plagas de gallinas y gatos en un mismo entorno. Los felinos no suelen atacar a estas aves de corral, por lo que pueden coexistir sin problemas. Ses Salines también ha llevado a cabo actuaciones a través de una asociación animalista.

Uso de escopetas

El Ayuntamiento de Calvià ha puesto en marcha durante el mes de abril una actuación para reducir la población de gallos y gallinas asilvestradas en Magaluf, concretamente en la zona de sa Porrassa, mediante el uso de escopetas de perdigones. Durante cinco noches, se abatió a las aves, que habían proliferado en el entorno de la sala de fiestas Pirates y del antiguo parque acuático donde se celebra el Mallorca Live Festival.

Por el momento, no constan actuaciones por parte del Ayuntamiento de Palma, pese a la existencia de varias colonias de gallinas en la ciudad.