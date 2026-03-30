Baleares hace frente a la crisis de Irán con más dinero que nunca en el banco

Las familias, empresas y Administraciones de Baleares van a hacer frente a la crisis desatada por la guerra de Irán con más dinero que nunca en los bancos y, lo que es muy importante, con unas reservas económicas que superan la deuda que se tiene con las entidades financieras, un aspecto especialmente destacado por los economistas consultados.

Los datos que aporta el Banco de España en su último informe cifran en 36.847 millones de euros el valor de los depósitos de las islas durante el cuarto trimestre del pasado año, el importe más elevado en un cierre de ejercicio de la historia (solo superado por 38.563 millones del verano anterior, en pleno auge de la temporada turística), por encima de los 32.498 del crédito pendiente de devolución.

Este último factor es señalado por los economistas, que recuerdan que antes de estallar la gran crisis de 2008 los baleares debían a las entidades financieras 2,4 euros por cada uno ahorrado, mientras que ahora los depósitos quedan por encima del crédito pendiente de devolución, mostrando una situación económica mucho más saneada.

Reparto desigual

Se admite que estas reservas no alcanzan por igual a todas las familias, dados los problemas que muchas tienen debido al aumento de los precios, especialmente los vinculados al acceso a la vivienda. Es precisamente aquellas que han vendido un inmueble o que cobran algún alquiler las que forman parte de los grupos con una situación más saneada, según se ha venido poniendo de relieve.

La deuda y el ahorro en los bancos presenta un notable equilibrio / B. Ramón

Eso significa que no todos los ciudadanos se encuentran en una misma situación a la hora de hacer frente a los encarecimientos que se esperan tras el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, pero con carácter general el endeudamiento que se tiene presenta cotas mucho más reducidas frente a lo que sucedía antes del estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’.

Evolución positiva

Un aspecto que se ha venido destacando por parte de los economistas es el equilibrio que se ha alcanzado durante los últimos años, con un notable crecimiento del ahorro y un control de la deuda.

Como ejemplo, recordar que al cierre de 2009, con la gran crisis ya iniciada, el crédito balear pendiente de devolución a la banca alcanzaba un valor de 46.661 millones de euros mientras que los depósitos en las entidades financieras sumaban un importe de 20.343 millones, lo que refleja el enorme endeudamiento en el que se había caído.

En 2016 esa situación se había moderado notablemente, especialmente fruto de la reducción de la deuda, con 31.551 millones de euros en créditos frente a los 23.131 millones de los depósitos.

Al cierre de 2022, con un notable crecimiento de los depósitos fruto de lo que se llamó el ‘ahorro enjaulado’, al no haber podido gastar por las restricciones durante la pandemia, el importe de ese endeudamiento era de 33.0.56 millones de euros, mientras que el de esos depósitos se situó ya en los 32.597 millones.

A finales de 2023 las reservas económicas de los baleares superaban ya su deuda, con 32.866 millones de euros de las primeras y los 31.643 millones de la segunda.