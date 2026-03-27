Salud invita a 1.373 mujeres de Ibiza y Formentera a participar en el programa de detección precoz de cáncer de cérvix

Las mujeres de Baleares de entre 25 y 65 años ya pueden participar en el programa de detección precoz del cáncer de cérvix, que la conselleria de Salud ha extendido a toda la comunidad después de una fase piloto en varios centros de salud. Desde su puesta en marcha, un total de 10.354 mujeres han sido invitadas a participar: 8.354 en Mallorca, 627 en Menorca y 1.373 en Ibiza y Formentera.

El objetivo es detectar de forma temprana infecciones o alteraciones en el cuello uterino que, con el tiempo, pueden derivar en un cáncer. Según ha explicado Salud en un comunicado, este tipo de programas ha demostrado su eficacia, ya que permite tratar las lesiones de manera adecuada y aumentar significativamente las posibilidades de curación.

La invitación se realiza mediante una llamada telefónica. Una vez hecha la prueba, si el resultado es normal, se repite cada tres o cinco años, en función de la edad. El programa prevé llegar a unas 378.000 mujeres en Baleares antes de 2030.

El tipo de prueba varía según la edad. En mujeres de entre 25 y 29 años, la matrona realiza una citología en el centro de salud. En el caso de las mujeres de entre 30 y 65 años, se ofrece un sistema de automuestra vaginal para detectar el virus del papiloma humano (VPH), un método sencillo que puede gestionarse desde el propio centro de salud sin necesidad de pedir cita.

En Baleares se diagnostican cada año alrededor de 60 nuevos casos de cáncer de cérvix. Este tipo de tumor está causado por el virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual. Aunque la mayoría de las infecciones son pasajeras y no generan problemas, en torno al 10% se cronifican y pueden evolucionar hacia un cáncer

La enfermedad puede tardar décadas en desarrollarse tras el contagio, por lo que la mayoría de diagnósticos se producen en mujeres de entre 35 y 50 años. Detectarla antes de que aparezcan síntomas es clave para frenar su evolución. Además, se ha comprobado que las mujeres fumadoras tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, ya que su sistema inmunitario combate peor el virus.

La infección por VPH es más probable cuando las relaciones sexuales comienzan a edades tempranas, cuando se tienen varias parejas sexuales o cuando la pareja ha mantenido relaciones con distintas personas.

La vacunación, junto con el cribado y el tratamiento de lesiones precancerosas, es una de las principales herramientas de prevención. En Baleares, la vacuna está dirigida a niños y niñas de entre 12 y 18 años. Desde 2025 se administra en una única dosis con la vacuna nonavalente, siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud.

La vacunación se introdujo en 2008 para niñas de 14 años y en 2015 se fijó la población diana en niñas de 12 años. En 2024 se incorporó también a los niños de 12 años y, desde 2025, se ha ampliado la captación de varones hasta los 18 años.

La primera Jornada de Cribado de Cáncer de Mama y Cérvix de Baleares en el Hospital Universitario Son Llàtzer. / CAIB

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Cérvix, que se celebra hoy, la conselleria de Salud ha recordado la importancia de participar en el programa. Además, la dirección general de Salud Pública ha celebrado este jueves la primera Jornada de Cribado de Cáncer de Mama y Cérvix de Baleares en el Hospital Universitario Son Llàtzer. El encuentro ha reunido a responsables institucionales y profesionales sanitarios para compartir experiencias y resultados sobre los programas de detección precoz, así como para analizar su evolución y los retos de futuro.