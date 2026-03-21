El sector cervecero de las islas confía en un buen verano gracias al turismo y al auge del producto local

El sector cervecero afronta la temporada de verano en Baleares con un optimismo moderado, apoyado en unas previsiones turísticas positivas y en nuevas tendencias de consumo que favorecen la calidad, la diversidad de estilos y el interés por los productos locales.

Aunque el consumo de cerveza ha registrado cierta desaceleración a nivel nacional, Baleares mantiene un comportamiento distinto dentro del mercado español debido al peso del turismo. Según explica Jaime Buades, cofundador de Cerveza Balear 1983, "Baleares es una región muy marcada por la estacionalidad turística. Durante la temporada alta, aproximadamente entre finales de abril y principios de octubre, se concentra la mayor parte del consumo anual de cerveza en las islas".

Con unas previsiones de ocupación turística similares a las del año pasado, el sector espera que el consumo se mantenga en niveles parecidos o incluso registre un ligero crecimiento durante los próximos meses, especialmente en bares, restaurantes y hoteles, que concentran gran parte del consumo durante la temporada alta.

"El impacto del turismo es enorme, especialmente para el canal Horeca. Muchos bares y restaurantes dependen en gran medida de la temporada turística", señala Buades. Además, el perfil del visitante influye cada vez más en el tipo de cerveza que se consume. Aunque existe un turismo que opta por productos más estándar, también crece el número de visitantes interesados en probar productos locales y experiencias gastronómicas vinculadas al destino.

En los últimos años, según afirman desde el sector, se han consolidado varias tendencias en el consumo de cerveza en las islas. Las marcas tradicionales de grandes cerveceras siguen teniendo una presencia importante, en parte porque muchos establecimientos trabajan con una oferta limitada. Sin embargo, cada vez más consumidores, especialmente extranjeros, muestran interés por explorar nuevas variedades y cervezas regionales.

"Los visitantes están muy predispuestos a probar cervezas diferentes, especialmente aquellas vinculadas al territorio", explica Buades. A esta tendencia se suma también el crecimiento del consumo de cerveza sin alcohol, así como una mayor vinculación entre la cerveza y la gastronomía.

El perfil del consumidor también ha evolucionado en los últimos años. "Baleares fue durante mucho tiempo un mercado muy competitivo para las grandes cerveceras, donde predominaban las marcas más populares", afirma. Sin embargo, añade que la creciente diversidad de visitantes internacionales ha elevado el nivel de exigencia. "Hoy en día, los clientes buscan más variedad, más calidad y experiencias vinculadas a la gastronomía".

Entre los consumidores más jóvenes también se observa un cambio importante en los hábitos de consumo, con una mayor preocupación por el consumo responsable y una creciente preferencia por bebidas más refrescantes o con menor graduación alcohólica.

Según explica Buades, uno de los fenómenos más destacados del mercado es el creciente interés por las cervezas regionales. "Muchos turistas buscan productos locales como parte de la experiencia de viaje ya que cuando viajamos nos gusta empaparnos de la cultura del lugar y probar lo que se produce allí". La cerveza, añade, "es uno de los productos más accesibles para conectar con un destino".

Esta tendencia también está influyendo en la oferta de bares y restaurantes, que cada vez incorporan más referencias locales en sus cartas. Las cerveceras regionales, además, se están integrando progresivamente en la oferta turística y gastronómica de Baleares, con iniciativas como visitas a fábrica o experiencias vinculadas al producto local.

Durante el verano, el consumo de cerveza se asocia especialmente a momentos de ocio vinculados al buen tiempo, como la playa, los chiringuitos, las terrazas o las actividades náuticas. Sin embargo, explica, "también se ha consolidado el momento del aperitivo o su presencia dentro de experiencias gastronómicas más completas. Con calor, una cerveza siempre apetece y Baleares ofrece muchos planes distintos en los que disfrutarla”.

De cara a los próximos meses, las perspectivas del sector son positivas, especialmente para las marcas que apuestan por la identidad local y la calidad del producto. "Creo que será una buena temporada, sobre todo para las cervezas regionales. El consumidor está más informado, bebe menos cantidad, pero elige mejor, y busca productos con más autenticidad", concluye Jaime Buades.