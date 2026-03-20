Baleares apoya la rebaja del IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios: "Si es una bajada de impuestos lo vemos con buenos ojos"

"Si es una medida de bajada de impuestos lo vemos con muy buenos ojos". Baleares apoya la rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

"Si en el paquete de medidas del Gobierno Central está una bajada del IVA para energía y combustible ya les puedo decir que nosotros lo veremos con buenos ojos. Nos resulta indiferente que sea el Gobierno de Pedro Sánchez quien adopte la medida, si es una medida de bajada de impuestos nos parece perfecto. De hecho, la presidenta Prohens y yo mismo hemos pedido en el Parlament la bajada del IVA del 21 al 10%, por tanto, sería absurdo que cuando se adopta nosotros la criticásemos", destaca Costa.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo también ha lamentado que el Gobierno Central no haya convocado a las autonomías para adoptar un paquete de medidas consensuado. "Nos entristece que el Gobierno de España no haya convocado a las comunidades para hacer una acción conjunta. Creemos que es un error que no hayan hecho esta labor de coordinación", afirma.

Paquete medidas antes de Semana Santa

Costa también ha anunciado que el paquete de medidas que prepara el Ejecutivo balear para complementar a las del Gobierno Central se presentará antes de Semana Santa. Un conjunto de acciones aún sin concretar que serán consensuadas con los agentes sociales y económicos de las islas.

"El Govern está diseñando entre todas las consellerias un primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Baleares. Sabemos que hoy es más caro poner gasolina y que el encarecimiento del precio está provocando un impacto muy importante sobre los costes de los sectores económicos y de los bolsillos de los ciudadanos. Será un paquete de medidas lo suficientemente contundente para intentar abordar esta situación de importante gravedad", determina Costa.