Calendario laboral
Estos son todos los festivos de 2027 en Baleares
El Govern aprueba este viernes el calendario de fiestas laborales para el año próximo
EFE
El Consell de Govern ha aprobado este viernes el calendario de fiestas laborales de Baleares para el año 2027, que contará con un total de 12 festivos autonómicos, según ha anunciado la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas.
La propuesta ha sido consensuada con los agentes sociales en el marco de la Mesa Social Tripartita de Baleares, que se reunió el pasado 5 de marzo, tal y como ha detallado Estarellas durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
Entre las jornadas festivas figuran tanto las fiestas de ámbito estatal de carácter obligatorio como las tradicionales propias de la comunidad autónoma. Entre estas últimas destacan el Día de las Illes Balears, que se celebra el 1 de marzo, el Jueves Santo, el 25 de marzo, y el Lunes de Pascua, el 29 de marzo.
El calendario completo de fiestas laborales de Baleares para 2027:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Epifanía del Señor
- 1 de marzo: Día de las Illes Balears
- 25 de marzo: Jueves Santo
- 26 de marzo: Viernes Santo
- 29 de marzo: Lunes de Pascua
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- 6 de diciembre: Día de la Constitución
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
