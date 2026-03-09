Los forenses no aclaran la muerte de la mujer cuyo hijo vivió un mes con el cadáver en Palma

Los forenses no han podido determinar cómo murió la anciana de 80 años cuyo hijo fue detenido por homicidio tras convivir un mes con el cadáver en su domicilio de Palma. Las pruebas de laboratorio no han permitido esclarecer el origen de unas marcas en el cuello de la mujer, que llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que hubiera sido estrangulada y provocaron el arresto del hombre. El sospechoso, que negó haber matado a su madre y está en libertad, reclamará a la magistrada encargada del caso que archive el procedimiento penal.

El fallecimiento de la anciana se produjo entre finales de agosto y principios de septiembre del año pasado, pero no fue detectado hasta el 6 de octubre. Una vecina contactó con la Policía Nacional para mostrar su preocupación porque llevaba tiempo sin tener noticias de la mujer. Una patrulla acudió a la vivienda, en la calle Vicari Antoni Marimon de la barriada palmesana de Santa Catalina.

Nadie abrió la puerta, por lo que los policías pidieron la intervención de los bomberos. Cuando estaban a punto de forzar la puerta para acceder al piso, un hombre les abrió. Resultó ser el hijo de la anciana, cuyo cadáver yacía en avanzado estado de descomposición en una cama. La estancia había sido precintada.

Marcas en el cuello

En el primer examen del cuerpo de la anciana no se encontraron signos de violencia, pero en la sala de autopsias se detectaron unas marcas en el cuello que podían ser compatibles con un estrangulamiento. El forense remitió muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que, en un estudio microscópico, se examinaran estas lesiones.

Mientras, los agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional decidieron detener al hijo de la mujer por un presunto delito de homicidio, ante los indicios de que podría haber matado a su madre, a mediados de octubre pasado. El acusado negó en todo momento los cargos.

El hombre explicó que un día encontró a su madre muerta en la cama. Argumentó que no informó de su fallecimiento porque sufre diversas patologías mentales, entre ellas depresión y agorafobia. De hecho, dijo que llevaba ocho años sin salir a la calle. El acusado añadió que optó por sellar la puerta del dormitorio donde estaba el cadáver para que no se extendiera el olor y estuvo así más de un mes hasta que la vecina llamó a la Policía Nacional.

Sin aclarar

La jueza de guardia optó por dejar en libertad al hombre, obligándole a comparecer cada 15 días en el juzgado, mientras los forenses seguían intentado determinar cómo murió la mujer. Las pruebas no son concluyentes.

Según han informado fuentes jurídicas, los especialistas han remitido dos informes a la magistrada en los que señalan que no pueden certificar el origen de las marcas que presentaba el cadáver de la anciana. No está claro, pues, si se trató de una muerte natural o un crimen.

El abogado del hombre tiene previsto solicitar en breve que el caso sea archivado y que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre él. También la Fiscalía deberá posicionarse ante los informes de los médicos forenses, han señalado las mismas fuentes.