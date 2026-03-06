Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU

Un avión de transporte militar de la Marina de Estados Unidos ha sobrevolado Balears en al menos tres ocasiones durante el último mes después de despegar de la base de Rota, en Cádiz, según registros de seguimiento recopilados por la cuenta especializada SpainMilRadar, dedicada a monitorizar aeronaves militares sobre el espacio aéreo español.

De acuerdo con estas informaciones, un C-40A Clipper de la US Navy, con matrícula 165833 y asignado al escuadrón VR-59 'Lone Star Express', despegó ayer, jueves 5 de marzo, desde Rota en dirección este y atravesó el espacio aéreo del archipiélago. El aparato fue detectado al menos en otras dos ocasiones el mes pasado, los días 7 y 12 de febrero.

El C-40A Clipper es la versión militar del Boeing 737-700C utilizada por la Armada estadounidense para transporte logístico de personal y material. El avión puede operar en varias modalidades. Por un lado, sirve para llevar hasta 121 pasajeros, pero también puede acondicionarse para transportar sólo carga. También es capaz de acomodar hasta tres palés de carga y 70 pasajeros en la cubierta principal, según datos recogidos de la propia web de Boeing.

La aeronave tiene una capacidad de carga de aproximadamente 18 toneladas y una tripulación habitual de seis personas (2 pilotos, 1 jefe de tripulación, 1 jefe de carga, 2 jefes de carga secundarios).

Apoyo logístico a la flota norteamericana

El aparato forma parte del escuadrón VR-59, con base en NAS Fort Worth (Texas). Esta unidad tiene como misión principal proporcionar apoyo logístico a la flota, transportando personal, equipamiento y carga para la Marina estadounidense y otras agencias del Departamento de Defensa.

“A lo largo de su historia, el VR-59 ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a operaciones militares, misiones humanitarias y ejercicios tanto en el ámbito nacional como en el extranjero”, puede leerse en una web de antiguos miembros de este escuadrón.

Los registros de seguimiento indican además que el C-40A 165833 suele operar desde Rota y desde la Base Aérea de Morón, dos instalaciones estratégicas utilizadas por Estados Unidos en el sur de España.

No existe confirmación oficial de que los vuelos detectados sobre Balears estén vinculados con operaciones concretas en Oriente Medio, en medio de una crisis bélica sin precedentes en las últimas décadas tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y las posteriores represalias del régimen teocrático, con lanzamiento de misiles a países de la región con intereses norteamericanos.

Este tipo de aeronaves como el C-40A suelen emplearse para movimientos de personal, rotaciones de tripulaciones o transporte urgente de material entre bases aliadas.

Tensión diplomática

La actividad aérea coincide con un momento de gran tensión diplomática entre Madrid y Washington. El Gobierno español no ha autorizado el uso de las bases estadounidenses en España para operaciones militares relacionadas con Irán, al entender que no cuenta con el debido respaldo de la legalidad internacional.

Durante una comparecencia oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó el mensaje del 'No a la guerra' y sostuvo que “ni siquiera están claros los objetivos de este ataque” y afirmó que los gobiernos “no están para empeorar la vida de la gente” sino para "mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas".

"El Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir. Porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional", subrayó.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara a España como un socio “terrible” y amenazara con un embargo comercial, redoblando los reproches por la negativa española a elevar el gasto militar, como integrante de la OTAN, del 2% al 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Frente naval

El ataque a Irán ha desembocado también en una intensa actividad de efectivos militares en el Mediterráneo. Ayer, el ministerio de Defensa anunció que España enviará la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo Oriental junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y otros navíos de la Armada griega para dar protección a Chipre, que ha sufrido ataques de Irán.

Ésta es la quinta fragata de la clase Álvaro de Bazán. Entre otras funcionalidades, destaca por su sistema de combate AEGIS y un radar multifunción que, según resalta el ministerio de Defensa, le proporcionan una "gran capacidad en el área de guerra antiaérea".