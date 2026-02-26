Las familias de Baleares podrán solicitar plaza en las 'escoletes' para niños no natos a partir del curso 2026-2027

Baleares permitirá, a partir del próximo curso, matricular a niños no natos en las 'escoletes' de las islas. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, acompañado por la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, ha presentado este jueves las novedades del proceso de escolarización para el próximo curso académico. Entre las medidas más destacadas y pioneras en el archipiélago se encuentra la posibilidad de que las familias soliciten plaza en la etapa de 0 a 3 años para niños que aún no han nacido, una opción que sitúa a Baleares como una de las pocas comunidades autónomas en integrar este supuesto en su proceso ordinario de admisión.

Esta novedad -ha enfatizado el conseller- "responde a la voluntad de la Conselleria de adaptar el calendario administrativo a la realidad de la conciliación familiar". Según ha detallado Ginart, para poder participar en este proceso, las familias deberán aportar un certificado médico oficial donde conste la fecha prevista del parto. No obstante, la incorporación física del menor al centro educativo no podrá ser inmediata tras el nacimiento, ya que la normativa estipula que la entrada efectiva se realizará una vez se hayan cumplido las 17 semanas de vida, en concordancia con la normativa estatal que amplía los permisos de maternidad y paternidad hasta dicho periodo.

Ginart y Vera, este jueves en la Conselleria de Educación. / CAIB

Un marco normativo único para todas las etapas educativas

La rueda de prensa ha servido también para anunciar la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) de una nueva orden que unifica, por primera vez, la admisión de alumnos desde los 0 hasta los 18 años. Esta norma deroga todas las órdenes anteriores y ofrece a las familias un único marco de escolarización que engloba desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato y las enseñanzas especializadas.

Vera ha subrayado que esta unificación persigue la "sencillez administrativa y la claridad para los ciudadanos". "Por primera vez las familias tienen un único marco de escolarización para todas las etapas", ha afirmado el conseller, señalando que este despliegue normativo culminará el próximo 5 de marzo con la publicación de la resolución anual que fijará el calendario y las especificidades de cada nivel educativo para el curso 2026-2027.

Zona única

Uno de los pilares de la nueva planificación es la consolidación del mapa escolar basado en la unidad de admisión por localidad. Esta medida sustituye a las antiguas zonas parceladas y busca, en palabras del conseller, un "ajuste mejor de la realidad educativa de los centros y posibilita la libre elección de centro por parte de las familias".

El caso más significativo es el de Palma, que a partir del próximo curso se convertirá en zona escolar única. Vera ha recordado que este paso culmina una transición iniciada hace tres cursos: "En el 23-24 había ocho zonas en Palma y en el 26-27 Ciutat será zona escolar única". Para defender esta decisión, el conseller ha aportado datos de los años previos, destacando que en el curso 25-26, cuando la ciudad funcionaba con solo dos zonas, se alcanzó un 94,8% de familias que obtuvieron plaza en su opción preferida, lo que supone, según sus cifras, "el año en que se ha conseguido una mayor satisfacción de las familias".

Diferencias territoriales

A pesar de la tendencia general hacia la zona única, la Conselleria mantendrá ciertas zonificaciones "por motivos técnicos o territoriales". En Ibiza se mantiene una zonificación detallada por municipios: la capital se divide en dos zonas; Sant Antoni en cinco (A-E); Sant Joan en tres; Sant Josep en tres ; y Santa Eulària en cuatro zonas diferenciadas.

En Mallorca, toda la isla funcionará como zona única, a excepción de Andratx, que mantendrá tres zonas (A, B y C); Calvià, estructurada en seis zonas para Infantil y Primaria (de la A a la F) y tres para Secundaria; Santa Margalida, con dos zonas; y Selva, que se divide en cuatro áreas. Por su parte, en Menorca, Maó conservará dos áreas diferenciadas.

Incremento de plazas

Vera ha querido remarcar que la Conselleria "mantiene su compromiso de ampliar la oferta educativa en el primer ciclo de Infantil". En este sentido, para el próximo curso se prevé la autorización de unas 1.200 nuevas plazas, de las cuales aproximadamente 500 serán de titularidad pública y 700 concertadas

El conseller ha destacado la evolución del servicio público directo: "El curso 22-23 solo había cuatro centros de gestión directa de 0 a 3 años, el próximo curso habrá más de 30". Este aumento se verá reflejado en nuevas incorporaciones en centros como el colegio sa Blanca Dona y la escoleta de Can Cantó (Ibiza), el CEIP Joan Mas de Pollença o los centros de Palma en Génova, La Soledad, Son Dameto y Son Gibert (Mallorca). En total, "el Govern ofrecerá unas 15.300 plazas gratuitas para el curso que viene", ha detallado.

Calendario oficial de admisión y matrícula

El proceso se divide en dos grandes fases: adscripción y admisión. Para el proceso de adscripción, las solicitudes en Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato se presentarán del 26 de marzo al 1 de abril. Las listas definitivas se publicarán el 8 de mayo, iniciándose la matrícula de Primaria el 22 de junio, la de ESO el 25 de junio y la de Bachillerato el 16 de julio.

En cuanto al proceso de admisión, la etapa de 0-3 años iniciará la presentación de solicitudes del 13 al 21 de abril. Las puntuaciones provisionales se conocerán el 15 de mayo y las listas definitivas el 29 de mayo, dejando el periodo de matriculación del 1 al 12 de junio. Para el resto de etapas (Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO), las solicitudes se recogerán del 4 al 14 de mayo, con matriculación a finales de junio. El proceso de admisión para Bachillerato será el más tardío, con solicitudes del 19 al 25 de junio y matrícula del 16 al 20 de julio.