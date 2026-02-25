Una mujer de 75 años muere y otras tres personas heridas graves en un choque frontal de dos coches

Una mujer de 75 años ha fallecido esta tarde y otras tres personas han resultado heridas de gravedad en una colisión frontal de dos coches en la carretera de Andratx a la altura del túnel de Peguera. El siniestro ha provocado un gran atasco que se ha prolongado hasta que los vehículos afectados han sido retirados.

Según informan desde el 061, el accidente ha ocurrido sobre las cinco y diez de la tarde, en la carretera de Palma a Andratx, a la entrada del túnel de Peguera, donde dos vehículos han colisionado frontalmente. Al lugar se han desplazado con urgencia varias ambulancias, dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y Bombers de Mallorca.

Los sanitarios han encontrado en los vehiculos a cuatro personas, todas con heridas de gravedad. Una de ellas, una mujer de 75 años, estaba en estado crítico y aunque han intentando estabilizarla ha fallecido allí mismo.

Los otros tres heridos han podido ser estabilizados y han sido evacuados en estado grave al hospital de Son Espases, que ha activado el código Politrauma, previsto para víctimas de accidentes graves. Mientras, la Guardia Civil ha regulado el tráfico en la zona, donde se han registrado grandes retenciones, hasta que los vehículos han sido retirados por grúas y la vía ha quedado abierta.