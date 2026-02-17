El conseller de Educación está "contento" de imponer el adelanto de oposiciones a mayo frente al malestar de sindicatos: "Ha habido negociación"

El conseller de Educación, Antoni Vera, "está contento" de imponer el adelanto de las oposiciones a mayo frente al malestar de los sindicatos. Así lo ha expresado esta mañana en el pleno del Parlament argumentando que la decisión se ha tomado "desde el diálogo y la negociación" con los actores implicados en esta cuestión.

"El diálogo empezó el 12 de enero cuando recibí a todos los sindicatos uno por uno para explicarles la intención de avanzar las oposiciones. Intenciones que reiteré el 19 de enero en Mesa y la primera semana de febrero otra vez. Porque ahora si hay una conselleria que negocia y no pasa el rodillo Armengolista, pero negociar es encontrar un punto medio. Por eso, ante la petición de los sindicatos ofrecimos dos opciones: o avanzar las oposiciones al mes de mayo o atrasarslas a octubre, la misma temporalización que Cataluña y Valencia", destaca Vera.

Sin acuerdo

Asimismo, el conseller de Educación "lamenta profundamente" que después de cuatro encuentros no se haya podido llegar a un acuerdo con los sindicatos.

"Mantener las fechas actuales no era una opción porque lo que queremos es avanzar el trámite de adjudicación de plazas de interinos un mes. Queremos que todos los alumnos tengan a su profesor desde el primer día de curso, que todos los docentes conozcan lo más rápido posible su lugar de trabajo y que los centros puedan tener más tiempo para programar su inicio de curso", añade.

Més critica la decisión

Por su parte, desde Més per Mallorca se muestran muy críticos con la forma de actuar de la Conselleria de Educación. Así lo ha expresado la diputada Maria Ramon, argumentando que es "una decisión que impacta directamente en la vida de centenares de docentes, en su preparación, en su estabilidad emocional y expectativas profesionales".

"Lo que sorprende no es la decisión sino la manera. Cambiar las fechas de las oposiciones se puede hablar pero con tiempo y de manera planificada. Usted lo ha hecho sin consenso, con una oposición clara de los sindicatos y el malestar evidente de los aspirantes. Cuando centenares de docentes viven esta decisión como una imposición es que alguna cosa no se ha hecho bien. Cuando tanta gente se siente ignorada puede ser que el problema no es el calendario, el problema es la manera de gobernar", ha argumentado Ramon en alusión al conseller Antoni Vera.