Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década

En pleno contexto de emergencia habitacional y precarización laboral, Baleares sufre una fuga de talento generacional. Así lo señala el 'Anuario de la Juventud de las Islas Baleares 2025', donde se subraya que el número de jóvenes que han emigrado al extranjero se ha duplicado en la última década, llegando a alcanzar los 13.330.

El estudio, presentado esta mañana en Ca n’Oleo, vuelve a poner de manifiesto las dificultades que afronta este colectivo para emanciparse en el archipiélago.

En 2025, un total de 13.330 jóvenes de entre 15 y 34 años residen en el extranjero, una cifra que supone un incremento del 8 % respecto al año anterior y que confirma la tendencia al alza de los últimos años. En comparación con 2015, el número de jóvenes que han emigrado se ha duplicado, mientras que, si se toma como referencia 2009, el aumento alcanza casi el 300 % (291 %).

En conjunto, la población de Baleares residente en el extranjero asciende a 48.085 personas, de las cuales los jóvenes representan el 27,72 %.

Población extranjera

Otro de los datos que pone de manifiesto el anuario de la juventud de 2025 es el incremento de población joven en todas las islas desde el año 2022, con especial incidencia de población extranjera.

En este sentido, la mitad de la población residente en Mallorca o Menorca ha nacido en Baleares mientras que la otra mitad se reparte entre personas nacidas en otra comunidad autónoma y el extranjero. En el caso de Ibiza y Formentera, menos de la mitad de la población ha nacido en el archipiélago y más del 30% ha nacido en el extranjero.

Entre la población joven de Baleares de entre 15 y 29 años, el 59,6 ha nacido en las islas, el 10,3% en otra comunidad autónoma y el 30% es de procedencia extranjera. En este caso, si hay mayores diferencias por islas.

Emancipación

Otro de los puntos relevantes del estudio es en relación con la tasa de emancipación juvenil, que durante el primer trimestre de 2024 se situó en un 15,3%, de manera que experimentó una caída interanual de 1,05 puntos. Este descenso confirma y consolida una tendencia regresiva que evidencia las dificultades de los jóvenes para acceder a una vida independiente. Así, solo un tercio de las personas de entre 25 y 29 años vive fuera del núcleo familiar.

En cuanto al mercado de la vivienda, el coste del alquiler representa el 135,9% del salario de una sola persona joven. De hecho, de media, una persona joven asalariada en Baleares solo podría permitirse alquilar 18 metros cuadrados dentro del mercado libre. Por lo que respecta a la compra, adquirir una vivienda nueva supone el equivalente a 22,1 años de salario juvenil, una cifra que sitúa esta opción fuera de las posibilidades de la mayoría del colectivo.