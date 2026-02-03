Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Govern

El Govern balear respalda la propuesta de Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Esta medida consiste en la prohibición y control parental de aquellos menores expuestos a las redes sociales

Antoni Vera foto de archivo.

Antoni Vera foto de archivo. / E. Press

Redacción Digital

Europa Press

Ibiza

El Govern balear ve con buenos ojos la propuesta del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Así lo ha manifestado este martes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien se ha mostrado “completamente de acuerdo” con la medida anunciada por el presidente central.

Vera ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación tras participar en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament. El conseller ha señalado que ahora será clave ver “cómo acaba de tramitarse y de plasmarse esta medida” y de qué manera podrá implementarse en Baleares, una iniciativa que, ha insistido, el gobierno autonómico “ve con buenos ojos”.

No obstante, el responsable de Educación ha expresado su deseo de que esta propuesta no acabe delegándose en las comunidades autónomas, como ocurrió con la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros educativos. En ese caso, recordó, el Gobierno central dejó la regulación en manos de los reglamentos autonómicos, una tarea que el Govern balear ya llevó a cabo mediante una orden específica.

En este contexto, Vera ha destacado otras medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en la misma línea, como la prohibición del uso de pantallas digitales hasta cuarto de primaria o la puesta en marcha, en los próximos meses, de una campaña de concienciación dirigida a las familias para advertir de los riesgos del “nocivo abuso” de los dispositivos digitales.

Pese a valorar positivamente la iniciativa, el conseller ha calificado el anuncio del presidente del Gobierno como “una cortina de humo más”, al recordar que el Partido Popular ya propuso la prohibición de las redes sociales para menores a través de una enmienda a la ley de protección del menor en entornos digitales.

El anuncio de Sánchez

Pedro Sánchez dio a conocer esta medida durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, y está previsto que sea aprobada la próxima semana en el Consejo de Ministros. La prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años irá acompañada de otras actuaciones dirigidas a perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos “de odio e ilegales”.

Entre las iniciativas planteadas, el Gobierno pretende obligar a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad y crear un sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” que permita establecer una denominada “huella de odio y polarización”. Asimismo, el Ejecutivo abordará junto a la Fiscalía posibles vías para investigar infracciones legales de empresas como Grok, TikTok e Instagram.

El Govern balear respalda la propuesta de Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16 años

