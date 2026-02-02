Los agentes de la propiedad inmobiliaria presentarán al Govern más de mil denuncias por fraudes en la vivienda en Ibiza

Más de mil denuncias sobre irregularidades en las ofertas relacionadas con el mercado de la vivienda en Baleares están sobre la mesa a la espera de ser enviadas a la conselleria del ramo y a la de Energía. Este paquete se encuentra en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas y forma parte del acuerdo de colaboración que este organismo y el Govern han pactado para luchar contra los fraudes que se cometen en la comercialización de residencias.

El presidente del citado organismo colegial, José Miguel Artieda, reconoce que en cuento se abra esa vía de comunicación de denuncias, que se pretende que sea ágil, con ambos departamentos autonómicos se va a registrar una «avalancha» de casos que ya están siendo detectados por el colectivo de los agentes de la propiedad inmobiliaria, con un especial protagonismo de las viviendas que se comercializan sin publicitar su certificado de eficiencia energética, aunque también se dispone de datos sobre la oferta ilegal de infraviviendas (por ejemplo, las que tienen una superficie inferior a los 25 metros cuadrados) y de cláusulas abusivas, entre otras situaciones.

Artieda destaca además el elevado número de consultas de ciudadanos que se reciben en el Colegio desde que se anunció esa vía de colaboración con el Ejecutivo autonómico para la lucha contra el fraude, tanto en el mercado de la compraventa como del alquiler.

Hay que recordar que el propio director general de Vivienda, José Francisco Reynés, señaló como uno de los casos a perseguir la transformación de zonas comunes de un inmueble, como el salón, para convertirlo en habitación para alquilar, advirtiendo que se trata de una práctica ilegal.

Fraudes de ‘profesionales’

José Miguel Artieda pone de relieve que las irregularidades que el organismo que preside está intentando detectar son las cometidas por presuntos profesionales de la intermediación inmobiliaria, por considerar especialmente reprochable que desde este colectivo se cometan fraudes en un momento de elevadas cotas de intrusismo profesional a causa de los altísimos precios que ha alcanzado la vivienda balear.

José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares / B. Ramón

Respecto a las situaciones ilegales que se están detectando en la vigilancia que los API de las islas han puesto en marcha, el presidente de este colegio profesional subraya la repercusión que a medio plazo va a tener la información relacionada con el certificado de eficiencia energética (obligatorio desde 2013 para vender o alquilar viviendas), debido a que una mala calificación puede condicionar en el futuro la comercialización del inmueble o incluso la cuantía de algunos tributos.

Sobre este punto, Artieda lamenta que muchas personas no sean conscientes de la trascendencia que este aspecto puede tener, y de la obligatoriedad de incluirlo en cualquier anuncio que se publique para la venta o el alquiler de un inmueble.

Más intrusismo

Un aspecto que se subraya es que la vigilancia que los API han puesto en marcha se centra en la actividad de los profesionales del sector y no de los particulares, al considerar que las fuertes revalorizaciones de los inmuebles y el correspondiente aumento de las comisiones que se puede conseguir está disparando en el archipiélago la cifra de personas que se dedican a la intermediación inmobiliaria y, consecuentemente, del intrusismo.

Por ello, desde el citado colegio profesional se defiende el aumento de los controles para intentar «poner orden» en el sector.

Alzas de precios de más del 10%

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, subraya que a lo largo del presente año el precio de las viviendas de las islas volverá a incrementarse a ritmos superiores al 10%, y achaca está constante escalada a que la demanda de residencias sigue siendo extraordinariamente potente y a que las medidas que el Govern ha aprobado tardarán todavía varios años en generar un aumento apreciable de los inmuebles que salen al mercado.

Un aspecto destacado por Artieda es que además de la fuerte demanda nacional por parte de los residentes, las islas siguen generando un enorme interés entre los extranjeros que desean disponer de segundas residencias, pero también de los que plantean su permanencia en las islas con un carácter estable. Esta situación, añade Artieda, no es exclusiva de Baleares y se registra en numerosas zonas de España.