La Pascua Militar pone el foco en la inmigración irregular como uno de los grandes retos de Baleares

El Palau de la Almudaina ha acogido este martes por la mañana la tradicional celebración de la Pascua Militar, una festividad que data del 1782, en la que el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz, ha pronunciado su tradicional discurso frente a representantes políticos, empresariales y militares de las islas. Una intervención donde se ha puesto el foco en la inmigración irregular como uno de los principales retos que afronta Baleares.

De esta forma, señala que "el año 2025 ha estado marcado por la continuidad de sus operaciones y por el apoyo constante a las misiones de Salvamento y Rescate y a sus misiones de Vigilancia Marítima en apoyo a la lucha contra el terrorismo marítimo, el tráfico de personas y la inmigración irregular". Retos que, según recalca Herréiz, "han cobrado mayor relevancia en los últimos años en nuestro archipiélago".

Reto para 2026

Asimismo, el comandante general de Baleares detalla que el 2026 "viene marcado por la continua evolución del entorno internacional, sus conflictos armados en curso y el creciente fenómeno de los movimientos migratorios, que con la aparición de nuevos retos de seguridad para España, requiere de sus Fuerzas Armadas y la Guardia Civil su continua preparación, adaptación, modernización y disponibilidad".

Contexto internacional

Ante el actual escenario internacional, marco recientemente por la operación de Estados Unidos en Venezuela y las guerras en Ucrania y Gaza, Fernando Luis Gracia ha señalado la necesidad de que las Fuerzas Armadas se adapten a los nuevos paradigmas y las necesidades de la nación. "Estar bien preparados para lo que nos pidan y cuando se nos pida hacerlo lo mejor posible en beneficio de la sociedad", apunta.