Baleares prevé eliminar el requisito del catalán para cubrir plazas de difícil cobertura a principios de este año 2026. PP y Vox están negociando los detalles para una exención del requisito lingüístico que afectaría a aquellas plazas deficitarias de la Administración Pública y que se aprobaría vía enmienda de alguna ley en tramitación parlamentaria. Así lo confirman fuentes vinculadas al Govern, argumentando que esta es una de las medidas que se pactó con los de Abascal en los últimos presupuestos aprobados de 2025.

De este modo, con carácter general, el catalán seguirá siendo un requisito para ejercer en toda la función pública de Baleares. No obstante, en aquellas plazas de difícil cobertura o deficitarias en las que no se trabaje de cara al público, la lengua catalana no se exigirá inicialmente. Asimismo, desde el Ejecutivo señalan que todavía no hay nada cerrado, ya que PP y Vox continúan negociando para cerrar un texto consensuado.

Vía enmienda

La eliminación del requisito lingüístico se llevará a cabo a través de una enmienda en alguna de las leyes que estén en tramitación parlamentaria. Todavía se desconoce si será una iniciativa presentada por los populares, los de Abascal o por ambos partidos de forma conjunta.

Acuerdo PP-Vox

El Govern defiende que esta es una de las medidas que pactaron PP y Vox en los últimos presupuestos aprobados de 2025. De esta forma, el acuerdo entre ambas formaciones en el apartado de bilingüismo en la administración expresa lo siguiente: "garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo, analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, y exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura, donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos, de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas". Así, desde el Ejecutivo señalan que cumplirán con lo pactado.

Flexibilización del requisito

Cabe recordar que el Govern ya pactó con Vox la flexibilización del requisito para el personal público estabilizado, pasando de 2 a 4 años para acreditar el nivel exigido de catalán, y rebajó el conocimiento de la lengua catalana para los celadores.

La iniciativa, recogida en el Decreto Ley de Capitalidad, permite ampliar el plazo para aquel personal estabilizado de Baleares que todavía no ha acreditado el conocimiento del catalán, pasando de 2 a 4 años. En concreto, se modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública del año 2022.

La medida afecta a 145 funcionarios, según explicaron desde el Govern. "La posibilidad con estos trabajadores era la de tener que echarlos o ampliar el plazo. El Govern en colaboración con Vox ha decidido ampliar este plazo", señaló el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Profesores

En cuanto a Educación, los profesores no tendrán que acreditar el título de catalán para acceder a plazas de muy difícil cobertura en Baleares a partir del curso 2026-2027. Así lo confirmaron fuentes de la conselleria de Educación, asegurando que dicha exención inicial deberá consensuarse en la Mesa de Educación, incluidas las especialidades que formarán parte de esta medida (que no serán todas).

Cabe señalar que esta también era una propuesta pactada entre PP y Vox para aprobar los presupuestos de 2025. En este sentido, el acuerdo entre ambas formaciones señala como objetivo "permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes". De esta forma, se trata de una exención inicial para los docentes a la hora de obtener la plaza de muy difícil cobertura.