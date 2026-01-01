Jordi Reina, jefe de Virología en Son Espases, sobre la epidemia de gripe en Baleares: "Ya hemos olvidado todo lo que aprendimos con la pandemia"

¿En qué fase de la epidemia estamos en Balears?

Estamos en una incidencia baja. La semana pasada estábamos en 89 casos por cada 100.000 habitantes, casi 90, y se considera baja hasta 166. Hay que recordar que Balears nunca tiene la incidencia y la intensidad de las ondas epidémicas que tiene el resto de la península. Habitualmente vamos con un retraso de un par de semanas. Las condiciones climáticas y las características de la población hacen que aquí, en general, las tasas no pasen mucho de 160 o 180, no como en provincias donde pueden llegar a 1.000.

¿Por qué?

La temperatura influye mucho. Aquí casi nunca tenemos temperaturas por debajo de cero. El virus prefiere temperaturas más bajas porque estabilizan su estructura y hacen que se transmita con más facilidad y a mayor distancia. Cuando toses o estornudas, el virus queda flotando; si el aire es más frío, esas partículas se comportan de otra manera. Además, el frío genera más aglomeraciones en interiores, y la gripe, en el fondo, es una enfermedad social: se transmite de persona a persona y necesita cercanía. La distancia de seguridad es alrededor de un metro, todo lo que sea por debajo, en reuniones y aglomeraciones, facilita muchísimo la transmisión.

¿Lo peor está por llegar?

Los contagios están aumentando, pero van despacio. Llevamos un par de semanas en la rama ascendente de la onda epidémica. Pero con los datos preliminares que tenemos, parece que se ha ralentizado, o al menos está aumentando con menor rapidez de lo que esperábamos. Es posible que esta semana haya menos casos diagnosticados que la semana anterior. Pero la gripe es impredecible: hay temporadas en las que hay un primer pico, desciende un poco y luego vuelve a aumentar, por eso hay que hacer seguimiento semana a semana. En todo caso, aunque haya una leve estabilización, en enero esperamos muchos más contagios, después de todas las fiestas, reuniones y eventos. Todo eso favorece la transmisión.

¿Cuándo empezará a remitir?

Para hablar de remisión primero hay que ver el pico. En general, desde que se alcanza el pico, la gripe tarda entre 4 y 8 semanas en descender de forma clara. Por eso, durante todo el mes de enero casi seguro que veremos muchos contagios. Febrero dependerá de cómo vaya. Y luego queda un remanente: los casos esporádicos. Antes de la covid, lo habitual era que la epidemia empezara en noviembre o diciembre, en marzo prácticamente ya había desaparecido y no veíamos casos hasta la temporada siguiente. En cambio, desde la pandemia, hemos visto que el virus puede mantenerse en baja intensidad y seguir habiendo casos más allá. Hemos llegado a ver casos en meses que antes eran impensables.

¿Se ven complicaciones y muertes por gripe?

La gripe afecta a muchísima gente, pero tiene una mortalidad baja. Se calcula alrededor del 0,1%. Pero se concentra en grupos muy concretos: mayores de 65 o 70 años y personas vulnerables con enfermedades de base, cardiacas o pulmonares, o residentes en geriátricos. También hay un cierto riesgo en niños muy pequeños, sobre todo por debajo de un año. El virus que nos infecta es el mismo para todos, la diferencia está en el huésped: si tu sistema inmunológico no puede controlar la infección, el impacto es mayor.

¿Manejamos mejor la gripe después de la pandemia de la covid?

Se maneja igual, porque la herramienta es la misma: la vacuna. El resto, como el lavado de manos o la mascarilla, ayuda, pero es accesorio comparado con el impacto de la vacunación. Pero la vacuna tiene un problema, en febrero se decide su composición y los laboratorios necesitan meses para fabricarla. Mientras tanto, el virus no se queda quieto, sino que muta, evoluciona. A veces la cepa que circula no es idéntica a la prevista, pero el sistema inmunológico puede seguir reconociéndola en parte. Por eso la vacuna es clave, aunque no garantice al cien por cien que no te infectes, lo importante es que reduce los casos graves, los ingresos y las complicaciones. En personas vulnerables es muy importante. Hay quien se queja de que se vacuna y se infecta igual; la respuesta es que quizá, si no se vacunara, acabaría en la UCI.

¿Todavía hay covid?

La covid no ha desaparecido, pero es muy residual en invierno. La semana pasada tuvimos pocos casos. Cuando un virus con más capacidad de transmisión predomina, le come el terreno a otro. En invierno, la gripe y VRS tienen mucha fuerza y la covid queda en segundo plano. El coronavirus ha encontrado otro nicho, lo vimos el año pasado y el anterior: el verano, porque no tiene competidores, por eso hay brotes en julio y agosto. No desaparecerá, pero a menos que aparezca otra variante distinta y muy agresiva, es un virus respiratorio más.

¿Qué otros virus respiratorios circulan en Balears ahora mismo?

En el laboratorio hemos detectado unos 25 virus distintos. Los grandes protagonistas son los que tienen capacidad epidémica, es decir, los que provocan muchos contagios en poco tiempo, como la gripe o VRS. Luego tenemos los adenovirus, rinovirus y muchos otros que dan casos, pero no generan grandes olas, son más bien cuadros puntuales.

¿Preocupa alguno especialmente este año?

Ahora mismo no vemos ninguno con una virulencia especial. En general provocan resfriados, faringitis, cuadros respiratorios que pueden ser molestos, pero sin el componente epidémico y de salud pública que tiene la gripe.

¿La gripe es un catarro más?

No es lo mismo, se confunden mucho. El resfriado común es más de vías altas, la nariz, estornudos, mocos. La gripe provoca una afectación general, fiebre, dolor muscular o un cansancio muy marcado. Eso no lo hace el catarro. Y a veces la gripe puede dar incluso síntomas digestivos, sobre todo en niños.

¿Qué síntomas deberían alertar para ir al médico?

Depende del umbral de cada uno. Si uno cree que tiene gripe y se encuentra mal de verdad, lo razonable es consultar con nuestro médico de familia para que valore el cuadro y nos indique pautas. Lo que no hay que hacer es tomar antibióticos por nuestra cuenta. La gripe es un virus, por lo que el antibiótico no sirve y acaba creando resistencia que dificultará tratar infecciones bacterianas en el futuro. Solo hay que tomar antibiótico si el médico lo prescribe.

¿Las urgencias y la atención primaria están tensionadas?

No puedo valorarlo, no trabajo en urgencias. Me remito a las palabras de la consellera, que dice que no ha habido colapsos.

¿Recomendaciones para las próximas semanas, más allá de la vacuna?

Mascarilla cuando hay síntomas respiratorios, lavado de manos y ventilación de espacios. La mascarilla, bien usada, reduce el riesgo de infección de forma relevante, y es una medida sencilla especialmente en transporte público, centros sanitarios o si convives con personas vulnerables.

¿Por qué todavía hay tanta resistencia a vacunarse, incluso después de la pandemia?

Incluso hay más resistencia a vacunarse que antes. Con la covid hubo mala comunicación, el Ministerio no supo transmitir bien la importancia de la vacuna, circularon bulos y mucha gente se la puso casi por obligación. Además, la vacuna de la covid era más reactogénica, provocaba dolor, fiebre... Aun así, es sorprendente , porque Balears es una de las comunidades con mayor tasa de vacunación infantil, entre los padres hay mucha conciencia. Sin embargo, con los adultos es otra historia.

¿Estamos pagando el precio de la desinformación y los mensajes antivacunas?

Sí, a pesar de que en nuestro país parece que los antivacunas no tienen mucho impacto, pero sí hay algún personaje célebre que da información falsa. Hay que transmitir a la población con toda sinceridad que las vacunas son seguras; además, son fármacos que se controlan mucho más al estar indicados también para personas enfermas, por lo que pasan exámenes mucho más estrictos que otro tipo de medicamentos.

¿La cobertura de la vacuna en Baleares es suficiente?

No. Estamos en torno al 40% o 50% en grupos de riesgo, y la OMS recomienda llegar hasta el 75%, estamos muy lejos. Ahora protegemos al individuo que se vacuna, pero para una protección comunitaria fuerte necesitaríamos coberturas mucho mayores.

Después de la pandemia, ¿no deberíamos estar más concienciados?

Sí, pero ya nos hemos relajado. Pensábamos que lo que aprendimos con la covid nos serviría para más adelante, pero ya nos hemos olvidado de todo... ha durado poco. Hubo mucha desinformación, y la gente se cansó de tanta mascarilla y ahora cuesta volver a ponérsela.

¿Qué le diría a un paciente de riesgo que duda de si vacunarse?

Que si es de riesgo, no debería dudar. Que lo hable con su médico, pero el mensaje es claro: la gripe puede desencadenar complicaciones graves e incluso un ingreso hospitalario, además de agravar las patologías previas. Y también hay un componente de solidaridad, porque vacunarse es protegerse a uno mismo y reducir la posibilidad de contagiar a otros. n