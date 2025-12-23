Detenido un hombre de 72 años por apropiarse de una cartera con 3.500 euros en un aeropuerto de Baleares

Un hombre de 72 años ha sido detenido por la Guardia Civil del aeropuerto de Palma por apropiarse de una cartera que contenía 3.500 euros y que se le había caído a un viajero en uno de los filtros de seguridad.

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras eran requeridos en uno de los filtros de seguridad del eropuerto de Palma, donde un pasajero había perdido su cartera.

Los agentes se entrevistaron con el pasajero, que les contó que acababa de perder su billetero, en el que llevaba 3.500 euros.

Tras comprobar el lugar y verificar que la cartera no aparecía, los guardias revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que observaron como al hombre se le caía la cartera al suelo en el momento de pasar por el arco de seguridad, que era recogida inmediatamente por otra persona, que se la guardó.

Los guardias civiles localizaron a este individuo cuando esperaba para embarcar a un vuelo hacia la península y le preguntaron por la cartera. El hombre reconoció que la había encontrado y que, tras quedarse el dinero que contenía, la había tirado en la papelera de uno de los cuartos de baño, En ese primer momento entregó a los agentes 1.500 euros.

Los agentes localizaron poco después la cartera, que estaba vacía. Así que le preguntaron al hombre si se había quedado con parte del dinero. El individuo reconoció que sí, y entregó otros 500 euros que llevaba en uno de sus bolsillos de la cazadora. Sin embarto, la cifra entregada seguía sin cuadrar con la denuncia del propietario, por lo que los guardias le realizaron un cacheo superficial, en el que encontraron el dinero que faltaba en otro de sus bolsillos y en su cartera.

El hombre, español de 72 años, quedó detenido por un delito de hurto.