El Govern plantea una nueva ley para prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas

El Govern Balear trabaja en el diseño de una futura Ley de Adicciones que impedirá la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores de 18 años. Se trata, según ha reconocido el Ejecutivo autonómico, de un proyecto que se encuentra todavía en una fase “embrionaria” y que no será una realidad “inmediata”.

Así lo ha avanzado la consellera de Salud, Manuela García, al ser preguntada en rueda de prensa por la posibilidad de que Baleares imite la normativa aprobada esta misma semana en Galicia. La futura ley contemplaría equiparar los cigarrillos electrónicos a la regulación estatal del tabaco, ya que en la actualidad estos dispositivos “se pueden comprar en quioscos y tiendas de chuches”.

García ha advertido de que la comercialización de vapeadores con saborizantes como menta o fresa contribuye a que exista una percepción de consumo “inocuo”, cuando en realidad “no lo son en absoluto”. En el caso de las bebidas energéticas, la consellera ha señalado que el objetivo es restringir directamente su consumo entre los menores de edad.

Las declaraciones se han producido durante la presentación de una campaña institucional para alertar sobre los riesgos asociados a estos productos en niños y adolescentes. En el acto también han participado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Esther Balaguer.

La campaña, puesta en marcha este lunes, se difundirá a través de piezas audiovisuales en redes sociales y medios de comunicación, además de cartelería enviada a centros educativos. Uno de los vídeos alerta de que los usuarios de cigarrillos electrónicos inhalan “disolventes, detergentes e incluso insecticidas”, y vincula su consumo con la enfermedad pulmonar Evali, una afección que puede llegar a ser mortal.

En cuanto a las bebidas energéticas, desde el Govern se ha subrayado que su ingesta disminuye la concentración, afecta a la salud mental y, combinadas con alcohol, incrementa notablemente su peligrosidad. Balaguer ha advertido de que estas conductas de riesgo aparecen “cada vez más pronto” y forman parte del “día a día” de muchos jóvenes, con efectos “perjudiciales” en su desarrollo.

Por este motivo, el Ejecutivo balear considera imprescindible ofrecer información “clara” y “comprensible” tanto a las familias como a los centros educativos, para que los menores conozcan “qué hay detrás de determinados consumos”. Fernández ha defendido que la campaña se centra en la prevención, ante unos productos “cada vez más presentes” y “socialmente aceptados”. “La normalización es uno de los riesgos, por lo que es necesario intervenir de manera específica”, ha afirmado.

García ha explicado que la campaña se apoya en la evidencia científica y ha contado con el asesoramiento de neumólogos, endocrinos y nutricionistas. También ha citado la encuesta Estudes, que refleja un descenso en el consumo de tabaco, alcohol, cannabis e hiposedantes entre adolescentes, aunque ha alertado de que vapear es “tan malo o peor” que fumar, suele ser la puerta de entrada al tabaquismo y ya ha provocado los primeros ingresos hospitalarios.

Respecto a las bebidas energéticas, ha señalado que su consumo equivale a realizar un ejercicio físico intenso y puede desencadenar arritmias malignas e incluso infartos. “El consumo excesivo de cafeína o taurina puede provocar alteraciones del sueño, del comportamiento y trastornos psicológicos y cardiovasculares”, ha concluido.

La consellera ha remarcado que esta campaña forma parte de la estrategia del Govern para abordar las adicciones como un “problema real de salud pública” en Baleares y ha insistido en que trabajar desde la infancia es “imprescindible”, ya que “la prevención es mejor que la intervención”.