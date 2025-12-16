El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026

El Govern anuncia una rebaja fiscal para incentivar que los propietarios de Baleares no suban los precios de alquileres en la revisión contractual de 2026. Así lo ha afirmado esta mañana la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, en el pleno celebrado en el Parlament.

"Siendo serios, y desde la responsabilidad, le avanzo que este Govern sí adoptará nuevas medidas ante la revisión de los alquileres. Este Govern apuesta por incentivar. Por eso, en esta línea, desde la Conselleria de Hacienda se está preparando una nueva deducción fiscal para incentivar a los propietarios de vivienda a no subir los alquileres de contratos que finalicen en el año 2026", ha expresado Mateo en respuesta a la pregunta lanzada por el PSIB-PSOE.

Un anuncio al que también se ha referido la presidenta del Govern, Marga Prohens. En este sentido, la líder popular muestra su "preocupación" respecto a la subida de alquileres, motivo por el cual el Ejecutivo balear actuará en consecuencia. "La renovación de contratos de alquiler que PSOE y Sumar han decidido no prorrogar en pandemia es una cuestión que preocupa a este Govern. Por eso actuamos con una deducción fiscal para premiar a aquellos propietarios que actúen con responsabilidad y sensibilidad ante la situación de sus inquilinos", recalca Prohens.

Vía enmienda

Respecto a cómo se llevará a cabo la rebaja fiscal anunciada, desde el Ejecutivo afirman que se articulará vía enmienda a algunas de las leyes en tramitación (es necesario que se articule por modificación legislativa). De esta forma, la propuesta del Govern necesitará del apoyo de Vox o de los partidos de izquierdas para que salga adelante.

Aumento de precios

Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.

En relación con estos datos, el conseller Mateo también afirma que la propia ministra de Vivienda del Gobierno Central, Isabel Rodríguez, ha rechazado públicamente los datos del Ministerio de Consumo (Sumar) sobre el número de contratos de alquiler que vencen durante 2026 y sus cálculos sobre el aumento de precios.

No se toparán los alquileres

Asimismo, el Ejecutivo balear insiste en que no se toparán los precios de alquiler tal y como sugiere la Ley Estatal de Vivienda. Mateo argumenta que esta medida no está funcionando en otros territorios donde se está aplicando en la actualidad. "Este Govern apuesta por incentivar y no en recetas mágicas. Insisten en intervenir los precios del alquiler cuando es algo que no está funcionando ni en Cataluña ni en A. Coruña.", destaca.

Críticas de la oposición

Por su parte, los partidos de la oposición se han mostrado críticos con el anuncio llevado a cabo esta mañana por el Govern. El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, argumenta que dicha deducción fiscal "ya está contemplada" en la propia ley estatal. "Diga si va a hacer lo que dice la ley estatal que es declarar zona tensionada y limitar el precio de la vivienda. Ustedes están criminalizando a los inquilinos y rogando a los propietarios y promotores. Es una extraña forma de hacer política en materia de vivienda", detalla Negueruela.

En el caso de Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia reclama a Prohens que actúe para hacer frente a la emergencia habitacional en las islas. "La realidad desmiente su relato. El resultado es que llevan tres años gobernando y el precio de los alquileres han subido un 27% y los de compra un 30%, esta es su política. Y ahora tenemos 24.400 contratos de alquiler que acabarán en 2026 con 25.000 familias que no saben si podrán pagar la subida del precio de alquiler el año que viene. Le pido que actúe porque tiene la competencia para hacerlo", señala Apesteguia en alusión a la presidenta del Govern.