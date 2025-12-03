Baleares mantiene la mascarilla solo como recomendación a la espera de la evolución de la gripe

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha aprobado esta tarde un nuevo protocolo común para afrontar el aumento de infecciones respiratorias, un documento que define cuatro escenarios de riesgo y en el que el uso de mascarilla se intensifica de forma progresiva según la transmisión de virus respiratorios. En Baleares la mascarilla seguirá siendo únicamente una recomendación para las personas con síntomas respiratorios, ya que la comunidad continúa en la situación basal y no ha entrado aún en fase epidémica, según explican fuentes de la conselleria de Salud.

El Ministerio de Sanidad ha eliminado la obligatoriedad de aplicar medidas uniformes en todas las comunidades, como se planteó el año pasado, y deja ahora que cada territorio adapte el protocolo según su evolución epidemiológica. Desde la Conselleria destacan que este es un punto clave, ya que la situación no es homogénea, y mientras algunas regiones están en niveles altos de la epidemia, Baleares sigue en el nivel cero con los datos de la semana pasada.

La Conselleria recuerda que el informe epidemiológico se actualiza cada jueves y que será entonces cuando se conozca si Baleares continúa en el escenario basal o si pasa a un nivel de transmisión superior. Mañana se reúne el Comité de Enfermedades Infecciosas, que revisará el documento estatal y evaluará los nuevos datos para decidir qué recomendaciones aplicar. Si la incidencia aumenta, podrían intensificarse las recomendaciones sobre el uso de mascarilla, pero no está previsto establecer obligaciones, ya que el protocolo define el uso como recomendación en todos los escenarios.

Por ahora, el archipiélago mantiene las medidas ya activas desde el inicio de la temporada de virus respiratorios: incentivar la vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y recomendar mascarilla a las personas con síntomas, especialmente si van a estar en contacto con personas vulnerables. Desde la Conselleria subrayan que estas pautas están ya alineadas con el escenario en el que se encuentra Baleares y que no es necesario modificarlas hasta conocer los nuevos datos de este jueves.

A nivel estatal, Sanidad insiste en que el nuevo documento pretende reforzar la capacidad de respuesta ante las epidemias estacionales, con medidas escalonadas que van desde la vigilancia y la vacunación hasta la recomendación generalizada de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios cuando la transmisión sea alta. El objetivo, señalan, es anticiparse a los cambios epidemiológicos y proteger especialmente a los entornos vulnerables, como residencias y unidades hospitalarias sensibles. En Baleares, de momento, el protocolo no cambia y la mascarilla sigue siendo una recomendación para personas con síntomas respiratorios, a la espera de la evolución de los datos esta semana.