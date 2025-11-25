El Gobierno declara zona catastrófica las zonas afectadas por la dana en Ibiza y Formentera

El Consejo de Ministros ha aprobado, a instancias del Ministerio del Interior, una nueva Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para 63 comarcas de once comunidades autónomas afectadas por emergencias de protección civil, en su mayoría, inundaciones.

Las emergencias abarcan desde el 26 de agosto al 9 de noviembre, según anunció este martes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, periodo en el que se incluyen todas las graves inundaciones sufridas durante este otoño por Ibiza y Formentera.

La primera dana llegó el 30 de septiembre y causó lluvias históricas y torrenciales en la isla, con registros de hasta 254 litros por metro cuadrado en pocas horas en algunas zonas. Fue tan grave que activó la alerta roja y provocó inundaciones, cortes de carretera y llevó al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Unos días más tarde, el ayuntamiento de Ibiza celebró un pleno excepcional para pedir la declaración de zona catastrófica. Posteriormente, hicieron lo mismo el Consell insular y otros municipios de la isla.

Cuando Ibiza aún se estaba recuperando de esta dana, llegó la segunda, de nombre Alice, que entre los días 10 y 12 de octubre volvió a golpear a las Pitiusas de nuevo con fuertes lluvias e inundaciones que volvieron a provocar pérdidas económicas millonarias.

Dos meses de espera

De esta forma, el anuncio del Gobierno llega casi dos meses después de que Ibiza sufriera el primer episodio de inundaciones graves de este otoño. La demora en realizar esta declaración llevó al alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, a manifestas públicamente su hartazgo a finales de octubre.

"Seguimos reclamando celeridad al Gobierno de España para la declaración de zona de emergencia. Mañana hará un mes de la primera dana y la ciudad de Ibiza no puede entender de plazos administrativos", dijo entonces Triguero, que ha tenido que esperar un mes más para ver colmada su reclamación.

De acuerdo con Interior, los afectados por estos episodios ya han podido solicitar las ayudas del Ministerio para paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; actuaciones de las corporaciones locales; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a la emergencia.

En el conjunto del país, las comunidades autónomas incluidas en la declaración son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

Medidas muy diversas

Además, a partir de este acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Agricultura, Pesca y Alimentación).

El resto de Ministerios también podrán declarar zona de actuación especial en el ámbito de sus competencias, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

Además, la declaración también habla de los incendios forestales sufridos entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia y Baleares.