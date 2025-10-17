Detenido por homicidio el hombre que convivió un mes con el cadáver de su madre en Palma
El informe definitivo de la autopsia ha encontrado lesiones en el cuerpo de la fallecida
El acusado ha negado haber acabado con la vida de la mujer
Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido al hijo, de 43 años, por la presunta muerte de su madre en su domicilio de Palma. El informe definitivo de la autopsia ha encontrado lesiones en el cuerpo de la fallecida, que podrían ser compatibles con una agresión. El hombre, que ha negado ante la Policía haber acabado con la vida de la mujer, ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción número 5, en funciones de guardia.
Los hechos ocurrieron sobre las 14.30 horas del pasado 6 de octubre en un domicilio del barrio palmesano de Santa Catalina. Una llamada al 091 de una vecina alertaba de que hacía más de un mes no tenía noticias de una mujer que vivía sola en el domicilio de al lado, en el barrio palmesano de Santa Catalina.
En primera instancia, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazó en el lugar. Tras comprobar que el acceso al inmueble se encontraba cerrado, se requirió a una dotación de Bombers de Palma para la apertura de la puerta. De repente, el hijo de la fallecida abrió e indicó a los agentes que su madre había fallecido a principios de septiembre y que el cuerpo estaba en el dormitorio.
Ante el hallazgo del cadáver, los agentes lo comunicaron al juzgado de guardia e investigadores del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica se desplazaron al lugar. También acudió el médico forense.
Extrañas circunstancias
Las extrañas circunstancias de su muerte desencadenaron una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos. Tras el levantamiento estos quedaron a la espera del informe preliminar. Este ha determinado la presencia de lesiones en el cuerpo. A continuación se ha detenido al hijo por un presunto delito contra la vida.
Esta mañana, la Policía ha conducido al detenido a Vía Alemania y ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Palma, que se encuentra en funciones de guardia. Ante los agentes de la Policía el hombre negó haber acabado con la vida de la mujer.
La investigación continúa abierta para aclarar todos los extremos del trágico suceso. A la espera de este informe definitivo de la autopsia, que permita determinar con exactitud la causa del fallecimiento.
