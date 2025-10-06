Israel retiene a la mallorquina Reyes Rigo, integrante de la Flotilla a Gaza: está acusada de morder a una funcionaria en la prisión de Ketziot
La activista no regresará hoy a España junto a sus compañeros y, según ha informado la policía israelí a través de X, permanecerá detenida hasta este miércoles 8 de octubre mientras "continúan las investigaciones para esclareces las circunstancias del incidente"
Jordi Sánchez
Una de las mallorquinas integrantes de la Flotilla a Gaza retenida por Israel no regresará hoy a España con el resto de compañeros de expedición: ha sido acusada de morder a una funcionaria en la cárcel de Keizot durante unas pruebas médicas. Se trata de Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma, que se embarcó en la travesía humanitaria desde Mallorca junto a Alejandra Martínez, comunicadora, y Lucía Muñoz, líder de Podemos en Baleares.
La cuenta de X de la policía israelí publicaba a las 13:16 horas que el Tribunal de Magistrado de Beerseba, localidad en la que estaban retenidos los activistas, había acordado prorrogar la detención "de la sospechosa de agredir a una empleada de la prisión de Ketziot" hasta el miércoles 8 de octubre, a petición de la policía. Según indican las autoridades en el mensaje, "la sospechosa, ciudadana española de unos cincuenta años -Reyes Rigo-, fue arrestada anoche y trasladada de la prisión a la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev", donde la policía pretende completar la investigación sobre la mordedura en la mano izquierda que propinó a la funcionaria mientras se encontraba en prisión. "Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del incidente", concluye el texto.
La información sobre lo ocurrido salía a la luz prácticamente al mismo tiempo que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaba que los españoles todavía retenidos en Israel podrían regresar a España este mismo lunes. Entonces, mientas se desconocía la identidad de la mujer que había protagonizado el incidente, 27 de los 49 activistas españoles todavía detenidos eran liberados por la policía.
"No se le deja volver"
No ha sido hasta esta tarde cuando se ha conocido el nombre de la persona detenida en Ketziot. "Un miembro de la Flotilla, Reyes Rigo, está retenida en Israel y no se le deja volver", explica Carmen Oliver, familiar de la activista, en un vídeo publicado en Instagram.
Oliver interpela directamente al Gobierno y exige "que se muevan todos los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa". La fecha escogida para que la última española detenida en Israel regrese a casa será, según ha informado la propia policía israelí, este miércoles 8 de octubre.
