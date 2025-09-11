Tres de cada diez extranjeros que buscan casa en España lo hacen en Baleares

Tres de cada diez extranjeros que buscan una vivienda en España lo hicieron en Baleares durante el segundo trimestre de 2025, según el portal inmobiliario Idealista. Los británicos siguen siendo los foráneos que más propiedades compran en España, pero crece el interés por parte de alemanes, franceses, holandeses o italianos. Alicante (33,2%), Baleares (31,5%) y Málaga (27,1%), junto con Santa Cruz de Tenerife (25,8%) son las provincias con mayor demanda foránea durante este periodo.

El año pasado los ciudadanos extranjeros adquirieron casi 93.000 propiedades, lo que supone el 14,6% del volumen total de operaciones, según los Registradores de la Propiedad destaca el portal inmobiliario. Británicos, alemanes, marroquíes, franceses y neerlandeses fueron las nacionalidades que más casas compraron en España en 2024, según los datos del Consejo General del Notariado. Los británicos lideran la lista con 6.048 transacciones, lo que representa el 8,7% del total. Les siguen los marroquíes, que alcanzan el 7,3% con 5.060 compraventas, y los alemanes, con un 6,7% y 4.650 operaciones. También se destacan los rumanos y los italianos, quienes superaron las 4.000 transacciones.

En cuanto a las compras en 2024, se ha observado un notable incremento entre los polacos (43,7%), chinos (26,5%) y ucranianos (26,3%), así como entre los holandeses (26%) y colombianos (23,4%). Por otro lado, se registraron descensos en las compras de rusos (-10,6%), franceses (-2%), británicos (-1,7%) y belgas (-1,6%), lo que indica un cambio en la composición del mercado extranjero, según los notarios.

Para 2025, Idealista señala que se espera que la demanda por comprar casa en España siga alta entre estos ciudadanos foráneos y que los británicos vayan cediendo protagonismo a otras nacionalidades, sobre todo en la costa mediterránea y ambos archipiélagos.

En el análisis del marketplace inmobiliario del sur de Europa, también se analiza los tres países que han realizado más visitas a las viviendas en venta en cada mercado. En Baleares, son los alemanes los grandes destacados e interesados en las viviendas a la venta en el archipiélago balear, con un 42% del total de la demanda extranjera, por delante, y de forma destacada, de Reino Unido (11%) y Francia (7%).