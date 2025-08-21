Sigue la búsqueda de las tres personas desaparecidas en una patera a la deriva al sur de Mallorca
Una persona murió y otras 19 resultaron heridas en la embarcación localizada este miércoles, que llevaba seis días a sin motor
La Guardia Civil sigue este jueves la búsqueda de las tres personas desaparecidas tras el naufragio de una patera al sur de Mallorca en el que un migrante perdió la vida y otros 19 resultaron heridos. En el operativo participan medios marítimos y aéreos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire.
De momento, las labores de búsqueda se concentran en los alrededores del lugar donde fue localizada la patera a la deriva, a unas cuatro millas de la costa de Portopetro. En el operativo participan embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, junto a aeronaves de la Guardia Civil y el SAR del Ejército del Aire.
En la patera viajaban 23 personas, de las que una falleció y otras decinueve fueron rescatadas con vida. De ellas dos se encontraban en estado grave y el resto sufría afecciones leves. Según manifestaron los propios migrantes, llevaban entre seis o ocho días a la deriva después de que se les averiase el motor de la embarcacion el primer día, tras salir de la costa argelina.
Seis días a la deriva
Sobre las 10.30 horas del miércoles, una embarcación particular rescató a un migrante de origen subsahariano que estaba en el agua con un chaleco salvavidas a varias millas de distancia de de la costa suroeste de Mallorca. El hombre, que fue trasladado a Portopetro para recibir atención médica, explicó que viajaba en una patera con otras 23 personas, y que llevaban una semana a la deriva, por lo que al ver la costa se había lanzado al mar para tratar de llegar a nado.
Tras recibir el aviso se puso en marcha un dispositivo que permitió localizar, poco antes de las dos de la tarde, la embarcación a la deriva en la que viajaban las 23 personas, una de ellas fallecida. Siete de los migrantes estaban en el agua, tratando de empujar la barca a nado hacia tierra.
Los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de la víctima mortal y atendieron a 19 personas heridas, según ha informado el SAMU 061. Tres fueron trasladados en estado menos grave al Hospital de Manacor, entre ellas un hombre de 21 años y dos mujeres de 28 y 19 años, respectivamente. Un hombre de 30 años fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Son Espases, mientras 15 fueron asistidos en el lugar de los hechos.
Los supervivientes han sido trasladados a Palma y puestos a disposición de la Policía Nacional
