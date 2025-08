El jubilado mallorquín que ha cambiado España por Tailandia revela sus gastos mensuales: "Da hasta risa"

En España cada vez hay más gente en edad de jubilación y el sistema de pensiones empieza a notar el estrés que tendrá que soportar a corto plazo, cuando la mayoría de personas retiradas se asemeje al de las personas cotizantes en edad de trabajar.

Aunque el gobierno busca soluciones, existe un problema en ciernes que ha hecho que alguno corte por lo sano y se marche a vivir a la otra punta del mundo.

Es el caso del exsocorrista de Palma, Rafael Ruiz, que hizo las maletas en dirección a Tailandia a los pocos días de abandonar su puesto en el Institut Municipal d'Esports de la capital balear.

No obstante, no fue una decisión impulsiva, sino que vino motivada, precisamente, por la falta de ingresos ante una pensión que consideraba corta. También, sea dicho, porque mantenía una relación a distancia con una mujer del país desde hacía un año.

El testimonio lo recoge el creador de contenido afincado también en Tailandia, Sergio Castillo Calderón. El jubilado, además de explicar como le va en el sudeste asiático, le reveló los gastos mensuales que tiene desde su llegada.

Esto gasta Rafael cada mes

La diferencia en comparación con España es abismal: en Tailandia solamente paga 100 euros al mes de alquiler, mientras que el coste medio en las Baleares se encuentra en 1.641 euros.

Es por eso que el hombre comentaba que "da hasta risa" la inversión que tiene que destinar a la vivienda. Sin embargo, a este coste hay que sumarle los suministros, como el agua o la luz. Entre los dos gasta 20 euros al cambio y "con el aire acondicionado todos los días puesto".

Respecto al conjunto de gasto mensual para vivir, el mallorquín explica que con poco consigue lo suficiente: "Aquí con 150 euros salimos", revela, además que "comemos con cinco euros".

Ante tanto ahorro, lo interesante es conocer el monto de gasto total, algo que el jubilado no tuvo reparos en explicar: "Unos 500/600 euros", algo más en caso de tener imprevistos. No obstante, es evidente que no llega ni por asomo al nivel que supondría una vida similar en España, donde necesitaría el doble o el triple.

Para ello, pese a lo bonito que suena, se debe de estar muy seguro de querer cambiar el país donde se ha vivido toda la vida para embarcarse en una aventura exótica como la de Rafa, aunque nunca es tarde para probar cosas nuevas.