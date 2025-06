La veintena de falsedades de Armengol ante la Comisión Koldo del Senado

Es injusto que la primera declaración de Francina Armengol ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado pase a la historia por haber declarado, como mínimo erróneamente, que no conocía al comisionista Víctor de Aldama. En la comparecencia de junio de 2024, que se repetirá este julio ante las contradicciones detectadas con la verdad de los acontecimientos, se acumulan fácilmente una veintena de falsedades. El recuento no es exhaustivo, y con las repeticiones se alcanza el cielo del medio centenar de desmentidos a la realidad. La presidenta del Congreso reinventó en la Cámara Baja con notable sangre fría la naturaleza de sus contratos millonarios al frente del Govern con la trama corrupta, compraventas que considera ejemplares.

La falsedad considerada canónica de la compareciente es clamorosa:

-¿Conoce usted a Víctor de Aldama?

-No.

Sin extrañeza ni matices. Le repreguntan si dispone del teléfono del empresario conseguidor, si ha estado en contacto con él, y sin volver a negar explícitamente, no establece salvedad alguna. No duda. En cuanto Aldama proclama ante Iker Jiménez que hubo una segunda reunión con Armengol sin relación alguna con las mascarillas, por no hablar de los emoticonos con besos y corazones que enviaba al imputado, la presidenta finge recuperar la memoria en menos de doce horas . Fabula entonces una fantasmagórica reunión coral pero no pública con la familia Hidalgo de Air Europa, pero sin Javier Hidalgo que es el vínculo del pícaro. La respuesta correcta a la vista de lo sucedido es «preferiría no haberlo conocido».

A la pregunta sobre su relación con Koldo, replica que «lo he visto alguna vez con Ábalos». Cuesta cuadrar esta lejanía con alguien a quien replica «Super», cuando el miembro de la presunta organización criminal le señala «Cariño, te tendré informada de todo». Donde «todo» es una segunda compra de siete millones de euros por parte de su Govern. Es decir, el teórico vendedor de material averiado «informará» a la presidenta que le paga con fondos públicos.

Un senador le señala a Armengol que «según usted, nunca ha hablado con Koldo». Pese a la flagrante falsedad, Armengol deja pasar en silencio el dato propicio a sus intereses. Solo ante la insistencia peligrosa, se desmarca en «yo no descarto que alguna vez haya hablado» con el asesor de Ábalos. En realidad, le aportó solícita el teléfono de la consellera Patricia Gómez, y obligó a su subordinada a reunirse con la trama en plenas vacaciones al grito de «os espero a partir de las 9.30 horas. No tengo agenda, por tanto no os preocupéis». La presidenta del Congreso puso a su Govern a los pies de la presunta mafia.

«No me ocupo de contratos individuales». Queda claro que se ocupó con abnegación del contrato individual citado, para agilizar y facilitar la entrega de siete millones de euros en PCRs a la trama. Armengol llegó al extremo de imponer legalmente las pruebas de la covid a la población, para favorecer a Koldo el mismo día en que se le ordenó, una decisión que el Tribunal Constitucional anuló porque era contraria a la Carta Magna. Claro que el día de la comparecencia en el Senado no se habían desvelado todavía sus conversaciones de medianoche en la intimidad con el asesor de Ábalos, que seguía expoliando a Balears.

El documento de agosto de 2020 felicitando a la trama por sus mascarillas fraudulentas «es rutinario», según la declarante. Armengol destacó que el escrito no contiene ninguna alabanza expresa de Soluciones de Gestión, cuando en realidad dice que la proveedora de mascarillas inservibles «ha realizado suministros de manera satisfactoria», un evidente juicio de valor. Por si fuera poco, el tráfico tuvo lugar «sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia», cuando los análisis del ministerio de Trabajo habían demostrado que el producto servido era inútil.

Ítem más, Armengol defiende ante el Senado que el documento celebratorio antecitado no pretendía que la presunta organización criminal obtuviera nuevos contratos. Quizás por ello, el lamentable documento señala que «para que surta efectos de participación en concursos públicos, emito el presente certificado». Es decir, su principal sino único objetivo era ayudar a que Soluciones de Gestión engañara a otras administraciones públicas.

Acorralada por una compra de mascarillas fraudulentas que habían rechazado Aragón, Valencia o La Rioja, «pregúntele a ellos por qué», la penúltima presidenta del Govern se refugia ahora en que «teníamos la garantía del ministerio de Transportes». Este dato que hoy sirve de clavo ardiendo no figura en el expediente de contratación, es la única compra masiva de material sanitario donde el Ib-Salut no detalla por razones obvias la vía elegida para pagar más de cuatro millones de euros en objetos inservibles.

Armengol se inventa incluso el término «desescalada turística», para justificar una compra que nunca debió producirse, o que cuando menos obligaba a la devolución inmediata del millón y medio de mascarillas fraudulentas.

En las sucesivas falsedades de Armengol ante el Senado no cabe hablar de errores de interpretación, sino de deliberación autosuficiente para crear una nebulosa innavegable. La presidenta repite en media docena de ocasiones que «tanto la Intervención de la comunidad como la Oficina Anticorrupción» avalaron la compra estéril. Omite que ninguno de los funcionarios citados dispuso del estudio del Ministerio de Trabajo que señalaba que los suministradores habían engañado a Balears, porque este documento fue extirpado del «expediente» de la compra, por lo que tampoco fue entregado a la UCO. Los interventores del Govern han destacado que nunca hubieran aprobado el gasto de haber conocido el dato ocultado, y que se sienten engañados por el ejecutivo del Pacto.

En otra media docena de ocasiones, Armengol dice que los cuatro millones de euros en mascarillas tenían «uso domiciliario». Falso, tanto la comisión de contratación como el Consell de Govern que preside efectuaron la compra como «material hospitalario», de ahí el fraude que nunca denunció su Govern. El PSOE improvisó sobre la marcha unas «mascarillas quirúrgicas», para camuflar su responsabilidad. Como sentenció el propio Ábalos, «en Balears sí que hay quebranto para las arcas públicas». Es decir, se debió reclamar y no se actuó.

«No todos llevaron las mascarillas al ministerio para revisarlas». El Govern tampoco las hubiera sometido a examen en Madrid, de no mediar las protestas clamorosas de los centros de Balears adonde se remitieron las mascarillas de «uso hospitalario» jamás utilizadas.

«Al director del Ib-Salut que efectúa las contrataciones lo nombra la conselleria». Falso, Juli Fuster fue nombrado por el Consell de Govern presidido por Armengol, algo que la interesada sabe perfectamente y hasta tal extremo llega el esfuerzo por eludir su responsabilidad. En este mismo trance la presidenta del Congreso masculla, intentando que pasara desapercibido por la dicción atropellada, que el Servicio de Salud está presidido por su inseparable Patricia Gómez. Y dirigido por el marido de la consellera, todo quedaba en familia.

«El stock se utilizó». El stock no se utilizó, por definición de stock y porque era un material inservible. Se tuvo que almacenar porque no se podía utilizar.

«Guardamos las mascarillas como stock y a los tres años reclamamos la diferencia». ¿Por qué no reclamaron el primer día, dado que eran fraudulentas desde el momento inicial y se trataba solo de disminuir el margen sin devolución del lote? Iniciar una reivindicación tardía y perdida de antemano, el día antes de la toma de posesión de Marga Prohens, no tiene ningún sentido y dispara los indicios de complicidad. La dócil Canarias de Ángel Víctor Torres reclamó y obtuvo una devolución de inmediato, hasta el ministerio de Ábalos exigió y logró un recambio de la trama. Claro que no le protestas cuatro millones en mascarillas fraudulentas a alguien que te llama «Cariño» con condescendencia.

«No se reclamó porque seguía vigente la alarma por pandemia durante tres años». Entonces, ¿por qué durante ese mismo plazo de emergencia se reclamaron otras partidas fraudulentas, a suministradores desvinculados de la trama amiga?

«Se compró con contrato». No fue así, hubo trato sin contrato, un dato que llenó de estupefacción a la UCO al revisar el expediente. Y «sin disponer de muestras físicas de dicho material» (Juli Fuster, junio de 2021).

Armengol dice en el Senado que se guardaban las mascarillas como stock, pero en otra comisión de investigación había declarado que no se podía utilizar ninguna mascarilla para mantener la vigencia de la reclamación. En realidad, ni se utilizaron ni se reclamó.

Para equilibrar sus propias falsedades, Armengol acusó de mentirosos en repetidas ocasiones a los senadores, con sus respuestas superando en dureza a las preguntas de los comisionados. Al adulador Joan Josep Queralt de ERC cuesta llamarlo senador.

La mentira de mayor calado de Armengol se produjo al principio de la comparecencia que tendrá que repetir el ocho de julio por sus múltiples inexactitudes, «es un placer estar en esta comisión».