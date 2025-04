Vox señala a la periodista que dirige el programa Al Dia en IB3: "Cada uno tiene que saber el sitio en el que está"

Apenas un día antes de que Josep Codony salga elegido como nuevo director de IB3, Vox señala a la periodista Marta Garau, directora y presentadora del programa Al Dia de IB3 Radio, por desmentir que en la cola del Ibavi solo haya "señoras con velo y señores vestidos de hindues", tal y como ha asegurado el diputado Sergio Rodríguez —el mismo que deseó el pasado martes "un feliz día de la victoria" en alusión al triunfo del franquismo— durante la tertulia que ha tenido lugar esta mañana entre diversos representantes políticos.

"Me disculpe, pero entramos cada día y, sin discriminación, creo que hay gente de todo tipo de perfiles", ha apuntado la periodista ya que los estudios de IB3 Radio están justo al lado de las oficinas del Ibavi. Unas palabras que han desatado el enfado de Rodríguez, quien ha cuestionado que los periodistas tengan que hacer una labor de verificación.

"Me parece increible que sea la moderadora del programa la que me lleve la contraria, me encanta la imparcialidad de IB3. Señora, yo no voy a entrar en debate con la moderadora, que lo que tiene que hacer es no entrar en debate conmigo, creo que no es su función", ha replicado el diputado tras la intervención de Garau. En ese momento, el también presentador del programa Jaume Noguera ha explicado que "no es parcialidad, es que somos 40 periodistas que se lo podemos decir" porque van cada día a la radio.

"La parcialidad que está demostrando es para hacérselo mirar, nunca he escuchado a un miembro de IB3 interrumpir y llevar la contraria a un representante político", ha reiterado Rodríguez. Una apreciación que ha sido también rebatida en directo porque no es la primera vez que se refuta alguna de las declaraciones de los tertulianos.

La defensa por parte de sus compañeros

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha defendido a su compañero al considerar que es "absolutamente lógico" que Rodríguez señale a la periodista: "Yo no voy porque me hizo lo mismo, solo faltaría que tuviera que cuestionar cuando está allí para moderar y preguntar". Cañadas añade además que "cada uno tiene que saber el sitio en el que está" y acusa a Garau de "opinar, increpar y decirte lo que tienes que pensar"

Sobre la dimisión de la actual directora de la televisión y la gerente del ente en apenas dos días, Cañadas se muestra "sorprendida" ante la "estampida" de altos cargos en IB3: "No sé de qué tienen miedo, tendremos que averiguarlo en los próximos meses".

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, denuncia que Vox "quiera hacer callar" a una periodista y apunta que esta formación "no puede condicionar" el futuro de IB3 al sumar sus votos a los del PP para elegir mañana en el Parlament a Josep Codony como nuevo director del ente.

En este sentido, Apesteguia exige a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que retire la candidatura de Codony para dirigir IB3 y que vuelva a plantear un "gran consenso político" en torno a la radiotelevisión, porque "no se puede permitir que aquellos partidos que pretenden silenciar a periodistas que ejercen su labor de forma correcta, como es defender la verdad, condicionen el futuro de la radiotelevisión pública".

Reacción del PP

Por su parte el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, defiende que las tertulias de la radio pública "se tienen que producir entre los portavoces", sin intervención de los periodistas que dirigen el programa, y espera que el nuevo director de IB3 Josep Codony sea "continuista" con el trabajo de Albert Salas: "Buscamos un perfil gestor que ya conoce el ente, y respetamos que los altos cargos decidan enfocar nuevos retos profesionales y comenzar un nuevo camino".