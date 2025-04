Juzgan al exmarido de una conocida empresaria de Mallorca por malos tratos

Un juzgado de lo penal de Palma inició ayer el de una conocida empresaria de Mallorca por . El hombre, que aportó al inicio de la vista oral una a través de su abogado defensor, decidió declarar al final del juicio, que continuará en mayo. La fiscalía solicita en un principio para él una pena de mientras que el letrado de la acusación particular pide una condena de tres años de cárcel.

La víctima, una reconocida empresaria y emprendedora de la isla, acusó a su antiguo esposo de vejarla, humillarla y anularla durante años.

“Me gritaba infiel, guarra, eres una bruja, una mierda, una puta enchufada, una niña mimada, no vales para nada. Me insultaba cuando yo le llevaba la contraria. Me lo decía gritando con los niños en casa. También me humillaba delante de amigos”, manifestó la perjudicada ante la magistrada.

“Me llamaba asesina, corrupta, decía que era igual de asquerosa que mi madre. Los insultos se producían antes y después de que él se marchara de casa, el 27 de diciembre de 2017”, recordó la empresaria, muy afectada durante su comparecencia en la sede judicial de Vía Alemania.

La víctima indicó que el 17 de diciembre de 2022, finalmente, denunció a su exmarido tras un incidente ocurrido el día anterior en el aparcamiento del colegio de sus hijos. “Llevábamos separados casi cinco años. Ese día por la tarde, él tenía que recoger a los niños. Se adelantó y recogió a dos de ellos en casa. Yo estaba comprando. Quería despedirme de ellos, así que fui al colegio porque él tenía que recoger a mi otra hija que salía de una extraescolar. Él llegó al aparcamiento y pegó un acelerón. Salió del coche y me empezó a insultar. Me dijo ‘qué cojones haces aquí, siempre igual’. Me llamó zorra, infiel, que le había puesto los cuernos”, subrayó la mujer.

“Mi pareja de entonces estaba allí e intentó tranquilizarle. A él le dijo cobarde, medio hombre. Entonces, yo me puse a grabar y le dije que por favor parara. Mi hija lo vio todo”, agregó la denunciante. “Luego él se metió en el coche y fue marcha atrás bastantes metros a velocidad elevada y se quedó a muy poco de dar a nuestro vehículo. Salió del aparcamiento a toda velocidad saltándose un stop. Me asusté mucho porque también iban dentro mis dos hijos”, aseguró la víctima.

“Me fui a casa y él llegó con el coche. Mi hijo mayor se quedó con él y las otras dos, conmigo. Luego, vino la Guardia Civil. Los agentes me insistieron en poner una denuncia. Yo dije que no. Mientras estaba la Guardia Civil en casa, él me llamó y lo puse en altavoz. Me siguió insultando. Luego, la Guardia Civil me dijo que ellos iban a actuar de oficio. Al día siguiente, fui a denunciar los hechos”, confirmó la perjudicada.

Durante el juicio se exhibieron tres vídeos en los que el acusado profería insultos y descalificaciones y tiraba un galán de noche en uno de ellos. “Él tiraba muebles por casa, tazas, cristales, la vajilla… Los insultos no eran cada día. Cuando yo llegaba a casa, no sabía cómo me lo encontraría. Por cualquier cosa me podía echar bronca. Le propuse ir a terapia de pareja. Yo estaba muy enamorada de mi marido y de mi familia. No quería separarme, para mí eso era un fracaso. Yo quería luchar por él, por mi familia, por mis hijos. Yo no le podía hacer un reproche porque se enfadaba. Tenía miedo a su reacción, a sus represalias. Una vez, me llamó inútil a gritos delante de todo el mundo en un mercadillo de Navidad”, se lamentó la empresaria, quien explicó que él la aisló de sus amistades, de su familia e incluso de su propia madre. “Yo me escondía para hablar con mi madre”, rememoró.

“Necesité ayuda psicológica. Yo me sentía culpable, pensaba que él actuaba así por mí. Mi mayor problema era la culpa”, reconoció la mujer, que también acudió al IBDona.

La reconocida empresaria también dijo que él la amenazaba. “Decía que me iba a aplastar, que me iba a hundir. Un día cuando él iba en el coche con los niños dijo que se iban a estrellar. Otra vez, dijo que se había comprado una pistola con cinco balas y que no iba a dudar en utilizarla. Decía que estaba triste y que se iba a suicidar. Me producía angustia”, admitió la víctima.

Su anterior pareja corroboró el episodio sufrido en el aparcamiento del colegio y los insultos recibidos. “Ella estaba aterrada y muy afectada. Fue una situación violenta. Siempre ha sufrido mucha tensión. Él siempre la ha atacado con los niños”, destacó el testigo. “Ella estaba aislada de amigos y de familia. Desde fuera tiene una apariencia de una fortaleza tremenda, pero no es así”, recalcó el hombre.

Otras dos testigos confirmaron los menosprecios y humillaciones que sufría la mujer. Los dos guardias civiles que fueron a su casa coincidieron en que ella estaba llorando y muy nerviosa. “No atinaba a articular palabra, se derrumbó, temblaba. Yo consideré que eran unos malos tratos psicológicos habituales. Se valoró el riesgo como alto en el sistema Viogén”, concluyó el agente. Su compañera lo ratificó: “Llevaba muchos años en esta situación. Era un maltrato psicológico habitual utilizando a los niños de por medio”. El juicio contra el hombre continuará en mayo.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

