El Govern balear, sin apoyos en el Parlament para aprobar la subida de la ecotasa

El Govern de Marga Prohens se encuentra a día de hoy sin apoyos suficientes en el Parlament para aprobar la subida de la ecotasa en Baleares. El Ejecutivo, que está ultimando un porcentaje concreto para debatirlo en el Pacto de Sostenibilidad Turística, deberá ratificar la propuesta que nazca de dicha negociación en la Cámara Balear.

No obstante, tanto Vox como los partidos de la oposición ya han anunciado que no apoyarán el decreto tal y como se ha planteado hasta ahora. Cabe recordar que la iniciativa del Govern no solamente incluía la subida de la tasa turística para los meses de verano (junio, julio y agosto), sino también su bajada para los meses de invierno (diciembre, enero y febrero).

En el caso de los de Abascal, socio natural del Govern, no apoyará ninguna propuesta que incluya el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). "Defendemos el turismo y estamos en contra de subir los impuestos a los residentes. No vamos a criminalizar al sector cuando los visitantes quieren pasar un fin de semana o las vacaciones en los hoteles de las islas", ha expresado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.

La alternativa de la izquierda

Ante el rechazo de Vox, la alternativa del Ejecutivo para modificar la ecotasa pasa por negociar con la izquierda. Sin embargo, los partidos de la oposición también han anunciado que no respaldarán un decreto que incorpore una reducción del impuesto turístico, aunque sea solo en temporada baja. "Si presentan una propuesta que incluya una rebaja del ITS, ya sea para tres meses, una semana o un segundo, Més per Mallorca no dará apoyo", ha expresado el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.

Un argumento que también comparte el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela. "No respaldaremos una rebaja del ITS. ¿De verdad es necesario impulsar más llegadas de turistas cuando se van a superar los 20 millones? Prohens está engañando a la ciudadanía, no tiene ninguna intención de subir la ecotasa", ha determinado.

De esta forma, más allá de que el Govern cierre un porcentaje concreto para modificar la ecotasa en Baleares en el Pacto de Sostenibilidad Turística, de momento no cuenta con los apoyos suficientes para ratificarla en el Parlament.