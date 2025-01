Suspenden 'in extremis' el desahucio a una expareja de Pedro Sánchez en Mallorca

Apenas cuarenta minutos antes de las 11 de la mañana, la hora establecida por el juzgado, Carmen ha recibido una buena noticia: se paralizaba el intento de desahucio por parte de su antiguo marido en la vivienda donde reside con su hijo menor de edad. Se trata de un caso conocido después de que ella misma hiciera público en una entrevista que había mantenido una relación sentimental durante su juventud con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le pedía ayuda públicamente para solucionar este problema y mantener su vivienda. Ahora, el juzgado ha decidido abrir la pieza de vulnerabilidad y tomará una decisión más adelante sobre si dejar el procedimiento suspendido hasta final de año o continúa pidiendo un nuevo lanzamiento.

Residente en Cala Vinyes, en el municipio de Calvià, Carmen relata a este diario su desesperación ante esta situación: "Me he salvado in extremis, pero lo he vivido muy amargamente. La ley que protege a los vulnerables existe desde 2020 por la pandemia y ha sido extendida varias veces. Tengo un informe de vulnerabilidad debido a mi situación económica y soy víctima de violencia vicaria".

Carmen enfatiza que ha vivido unos días muy complicados desde que se enteró que la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional aprobada en 2020 estuvo a punto de caer por las diferencias entre el PSOE y Junts, si bien finalmente ha habido acuerdo para mantener esta normativa y, por tanto, ha tenido la oportunidad de paralizar el desahucio: "Ahora tenemos que luchar otra vez".

Testimonio de la mujer

Según relata, el padre de su hijo ha utilizado diversas "tretas" para presionarla y conseguir el desahucio, sobre todo poniendo "denuncias falsas e instrumentalizando" al hijo que tiene en común para presionarla con el tema de la casa. "Hubo momentos en que no me permitió ver a mi hijo. Hoy mismo me tocaba ir a recogerlo, pero su padre no lo ha llevado al colegio", denuncia.

En este sentido, Carmen también lamenta el "acoso constante" de su expareja, a quien acusa de utilizar todos los medios para que no encuentre trabajo o la despidan: "He sufrido un acoso y derribo por parte de él y su nueva pareja. La jueza ha reconocido que ha instrumentalizado al niño para recuperar la casa, alejándolo y manipulándolo".

Carmen también detalla que la relación con su expareja ha sido conflictiva durante años. "Desde 2017 tenía una orden de alejamiento contra él y fue condenado por injurias. En 2021, cuando se celebraba el juicio de divorcio, secuestró a nuestro hijo casi un mes sin llevarlo al colegio y estuvo siete meses sin pagar la pensión".