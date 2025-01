El Govern ultima su propuesta concreta para subir la ecotasa en Baleares

El Govern de Marga Prohens ultima su propuesta concreta para subir la ecotasa en Baleares durante los meses de junio, julio y agosto. El Ejecutivo está perfilando el porcentaje específico con el que acudirá a principios del mes de marzo a la Mesa para el Pacto por la Sostenibilidad, aunque de momento no quiere adelantar la cifra. Una medida que, según explicó la propia presidenta, será difícil que pueda aplicarse este verano, ya que "los tiempos son muy ajustados".

Para concretar el porcentaje de subida de la ecotasa, desde el Govern se están llevando acciones como un estudio comparativo con otros destinos turísticos para analizar cuáles son sus planteamientos y qué impacto tendrían en las islas. El Ejecutivo también señala que la propuesta que formará parte del decreto de medidas urgentes contra la congestión turística nace de un diagnóstico compartido con los diferentes grupos de trabajo que han formado parte del pacto.

Así, el Govern de momento no quiere adelantar cuál será el porcentaje concreto que llevarán a la Mesa. Cabe recordar que otros grupos políticos como Més per Mallorca ya han propuesto duplicar la tasa turística hasta los ocho euros por noche en hoteles.

Recepción de un hotel pitiuso. / J.A. RIERA

"Tiempos muy ajustados"

Desde el Consolat insisten en que "los tiempos son muy ajustados" para que la subida de la ecotasa pueda ser una realidad este mismo verano. No obstante, aseguran que el planteamiento del Govern no ha cambiado y que si este año no da tiempo a aplicarla, la medida quedaría aprobada de cara a las próximas temporadas turísticas. "Si se puede aplicar esta temporada pues mejor, pero debemos buscar el consenso entre todos", destacan.

Pasos a seguir

En cuanto a los pasos que se van a seguir a partir de ahora, está previsto que el 27 de febrero se presenten las primeras conclusiones de los expertos en la Mesa. A partir de ahí se iniciaría la segunda fase del proceso, con el Govern planteando su decreto de medidas urgentes, donde se incluye la subida de la ecotasa, en la propia Mesa a principios de marzo.

Una vez exista consenso entre las propuestas del Govern y las de los expertos, el Ejecutivo cerraría el decreto para presentarlo y aprobarlo en el Parlament a finales de marzo o principios de abril. En este sentido, habrá que ver con que apoyos podría el Govern contar para sacar adelante las medidas, ya que no cuenta con mayoría parlamentaria tras la ruptura con Vox.