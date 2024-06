Le Senne claudica y cuelga la bandera LGTBI en el Parlament

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha claudicado de sus exigencias y ha colgado la bandera LGTBI en la fachada de la Cámara Autonómica con motivo del Día del Orgullo. El dirigente de Vox, que considera este símbolo como "un elemento divisivo que representa un lobby" , finalmente lo ha colgado tras las exigencias del Partido Popular. De hecho, cabe recordar que Le Senne acusó al PP de Marga Prohens de "traición en toda regla" por votar a favor de la propuesta, calificando la acción de "decepción absoluta".

Asimismo, Le Senne también registró un escrito pidiendo que se declarase nulo el acuerdo de la Mesa, alcanzado con los votos de PP y PSIB, para desplegar en la fachada de la institución la bandera argumentando que el acuerdo vulneraba los principios de objetividad y neutralidad de las instituciones públicas en relación a la exhibición de enseñas no oficiales.

No obstante, el dirigente de Vox finalmente ha accedido a colgar la bandera porque "es obligatorio cumplir los acuerdos y no voy a dar instrucciones a ningun funcionario" de que no se coloque en la fachada de la institución, según explicó.