Los médicos dicen que la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo era «un feto incompatible con la vida»

Los médicos que examinaron a la bebé que fue rescatada de un contenedor en Porto Cristo concluyeron en un informe que se trataba de «un feto incompatible con la vida». Los facultativos que certificaron su muerte cuando la Policía Local la llevó a toda prisa al hospital determinaron que la niña no tenía todavía desarrollada la capacidad pulmonar, por lo que respiraba a través del cordón umbilical, según han explicado fuentes conocedoras de la investigación. Estos indicios apuntan a que la recién nacida no tenía posibilidades de sobrevivir tras el parto, aunque será el análisis de las muestras remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses lo que certifique este extremo después de que la autopsia no fuera concluyente. La madre y el tío de la bebé permanecen en prisión preventiva por un delito de asesinato, mientras la hermana de la mujer fue puesta en libertad con cargos por la jueza de Manacor encargada del caso.

