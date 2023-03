Los ciudadanos de Balears fuman menos que antes de la pandemia

Así, en todo 2022, año en que se ha recuperado del todo la actividad turística y se han vuelto a batir récords de visitantes, se vendieron en Balears casi 72 millones de cajetillas frente a los 86,6 millones que se vendieron en 2019, antes de que estallara la pandemia que paralizó al mundo entero.

En 2021 la covid aún marcaba nuestras vidas, pero el turismo volvía a cobrar fuerza y ya se notó un incremento respecto al año anterior, ya que se vendieron 61,1 millones de cajetillas frente a las 55,3 de 2020, según las estadísticas del Mercado de Tabaco hechas públicas por el ministerio de Hacienda y Función Pública.

El descalabro en la venta de tabaco por la pandemia se notó en todo el país y en 2020 cayeron un 8,1% de media a nivel estatal, pero es que en Balears la caída fue de un 36%.

Con esa caída, el Estado ha dejado de recaudar muchos millones en impuestos (aunque el tabaco en España siga siendo más barato que en el resto de Europa). En Balears, el año pasado la venta de cigarrillos, picadura, tabaco de pipa y puros movió 416 millones de euros: son 30 millones más que en 2021, pero 57 menos que en 2019.

Los datos que difunde Hacienda coinciden con el informe del Observatorio del Cáncer, que muestra que en Balears en 2022 un 20% de la población fumaba a diario, tres puntos porcentuales menos que en 2019 (proporción y la evolución igual que la media española).

¿Por qué Balears fuma menos que antes de la crisis sanitaria? ¿Hay más conciencia sobre los temas de salud? ¿Es por que hay medidas que se adoptaron para evitar la propagación del coronavirus, como la prohibición de fumar en las terrazas, que se han quedado?

Para José Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Balears, entre las razonas «hay un poco de todo». El médico constata que «cada vez hay más conciencia del daño que produce el tabaco en la salud, incluso entre los propios fumadores, hasta el punto que un 80% de ellos valoran positivamente las medidas restrictivas». Reyes cree que medidas como prohibir fumar en las terrazas ayudan, pero sobre todo desde la AECC defienden la concienciación y el acceso a la información veraz.

«Si eliminamos el tabaco, eliminamos el 30% de los casos de cáncer»

MAR FERRAGUT | Palma

El vínculo entre tabaco y cáncer está ya interiorizado por la sociedad, aunque hablando con José Reyes, presidente en Balears de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) es inevitable poner sobre la mesa las cifras que muestran esa relación de una forma rotunda: «Si eliminamos el tabaco, eliminamos el 30% de los casos de cáncer».

Cada año se diagnostican en España 290.000 casos de cáncer. Solo en Balears, en 2022 se detectó la enfermedad en 6.265 personas, en 658 casos se trataba de cáncer de pulmón: «¡Es muchísimo!», insiste Reyes, que recuerda además la incidencia que tiene el tabaco en el posible desarrollo de otras enfermedades, como las dolencias cardiovasculares.

La principal línea de la AECC es concienciar e informar para tratar de que la gente deje el hábito o, mejor aún, que no lo coja nunca, pero también defienden ampliar la ley antitabaco y conseguir la prohibición de fumar en más espacios, como recintos deportivos o playas (ayuntamientos y Consell están declarando algunas de estas zonas como ‘libres de humo’, pero es una declaración simbólica). Para Reyes sacar los cigarrillos de cada vez más espacios y momentos es importante porque logra un doble efecto: la gente, tanto los fumadores como los no fumadores, no está expuesta al humo y a los efectos negativos del cigarrillo y además los menores no ven a gente fumando y es más difícil que normalicen el acto de fumar.

A Reyes le preocupa ahora la irrupción del vapeo o cigarrillo electrónico, cuyo uso se está extendiendo entre los jóvenes: «Ahí nos ha faltado adelantarnos en la prevención, no lo perciben como nocivo cuando ya se sabe que es peligrosísimo».