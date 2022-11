Esta semana un particular ganaba una denuncia interpuesta a Burguer King por no tener la carta en catalán. Ahora es MÉS per Mallorca la que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para que Google, en la versión castellana de la aplicación Google Maps, utilice los topónimos de Baleares en catalán.

