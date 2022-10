El Govern subirá del 11,5% al 12% el impuesto de Transmisiones, que se aplicará a la compraventa de casas de lujo que superen el millón de euros. Asimismo, esta subida llegará hasta el 13% en el caso de que el valor de la venta de la mansión supere los dos millones. Así lo ha anunciado el portavoz de Podemos en Balears, Alejandro López, después de una intensa negociación con el PSIB-PSOE en vísperas al debate de política general que se inicia mañana con el discurso de la presidenta del Govern, Francina Armengol. También se ha anunciado un nuevo impuesto a las casas de juego en las islas.

"Desde Unidas Podemos defendemos un modelo en el que quien más tiene, más contribuya. La gente rica de nuestra comunidad autónoma debe pagar lo que le corresponde, por justicia social", ha afirmado López. En referencia al debate de política general, el portavoz podemita ha explicado que "defenderemos el derecho a garantizar una vivienda digna en las islas para toda la ciudadanía y la preservación del medio ambiente".

López ha añadido también que "no vamos a dejar de insistir al Partido Socialista sobre la extrema urgencia de afrontar una regulación en los precios de la vivienda". Baleares ya es la comunidad donde "más ha aumentado el precio de la vivienda y, no solo eso, sino que ya supera los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008". Además, desde Podemos recordaron que "uno de cada tres inmuebles pertenecen a grandes tenedores, lo cuál no hace más que reforzar las desigualdades sociales existentes para el acceso a una vivienda digna".

Asimismo, el portavoz de Podemos ha explicado que "subiremos los impuestos a las máquinas tragaperras, casinos y bingos, porque lo que necesitamos es fortalecer la educación, la sanidad y los servicios sociales. Es de justicia social teniendo en cuenta que se trata de empresas que se están lucrando con una actividad que perjudica al conjunto de la población". Alejandro López ha especificado que estas medidas se incluirán en los próximos presupuestos de 2023.