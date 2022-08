El Estado gastará siete veces menos en los transportes de Baleares que en Canarias

El gasto que realizará el Estado en la bonificación del 50% del precio de los billetes de los autobuses y la del 100% en trenes y metro de Baleares será siete veces menor a la inversión que destinará a subvencionar las guaguas urbanas, interurbanas y el tranvía en Canarias.

Según los cálculos realizados por la consejería de Obras Públicas del Ejecutivo canario, las arcas estatales deberán aportar unos 23 millones de euros para reducir a la mitad el coste de los viajes en los autobuses de las islas, mientras que el Govern balear cifra en 3,3 millones de euros la cuantía que el Estado tendrá que destinar para convertir en gratuitos los trenes y rebajar los precios de la red de autobuses.

Si se tiene en cuenta el montante total no hay duda, el gasto es muy superior en Canarias. El principal motivo es que el número de usuarios de guaguas en el archipiélago canario es superior al de los pasajeros de cualquier modalidad de transporte en Baleares. Sin embargo, la manera más justa de comparar el peso del gasto del Estado en cada uno de los territorios es hacerlo en términos per cápita. De esta manera, si se divide la inversión total entre los habitantes de cada una de las regiones Canarias vuelve a salir ganando. Mientras que el gasto per cápita en Canarias superará los diez euros, en la comunidad balear no alcanzará ni los tres euros, aunque aquí, como en el resto de España, haya un medio de transporte que a partir de septiembre será totalmente gratuito para sus pasajeros.

Esta mayor inversión es uno de los argumentos que esgrimió el pasado lunes el presidente canario Ángel Víctor Torres para justificar la negativa de Pedro Sánchez a bonificar al 100% el precio de las guaguas y asimilarlo así a la gratuidad de los trenes de cercanías en la Península y Balears. Una demanda que han realizado no solo los partidos de la oposición (Coalición Canaria y el Partido Popular) sino también las formaciones que conforman junto al PSOE el Gobierno regional (Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera).

Hay que recordar que el presidente del Gobierno tuvo que rectificar y anunció durante su visita a la isla que, dadas las singularidades de Balears, era importante «impulsar» el transporte público por el aumento de los precios de la energía. Así, reconoció que las islas «no se habían visto reconocidas en algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno».

El primer anuncio de bonificar el 100% de los billetes de tren de la empresa estatal Renfe supuso un revés para el Govern porque, tal y como reconocían desde el Ejecutivo balear, significaba un agravio para los usuarios del tren en Mallorca ya que el ferrocarril no es de Renfe. A raíz de las críticas suscitadas entre la población y otros partidos como Més per Mallorca, Podemos o PP, el Govern tuvo que buscar una solución para compensar los billetes de su empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en el caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a bonificarlos.

Los partidos de Baleares habían exigido desde el principio a la presidenta que pidiera la bonificación también para los trenes de las islas, y desde la conselleria de Movilidad confiaban en que llegara algún tipo de compensación. El conseller de Movilidad, Josep Marí, reiteró en su momento que «la pretensión es que se compense de alguna forma a los ciudadanos de Balears, no solo del tren, también del transporte público en general». Al final, la socialista reconoció el «trabajo y dedicación» de Marí y su equipo en este ámbito y celebró haber conseguido una «reivindicación» que llevaba muchos días sobre la mesa.