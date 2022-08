La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha reconocido el "error administrativo" del entonces director del IbSalut, Juli Fuster, respecto al proceso de oposición al que se presentó su hija, aunque ha asegurado que su intención "no fue influir" en dicho proceso.

Así se ha expresado la consellera durante la comparecencia convocada este martes para explicar la condena del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al Govern por la falta de abstención de Fuster, que dimitió el pasado 25 de julio por este motivo.

"Cometió un error que tenía su origen en el procedimiento administrativo y, de acuerdo al código ético del Govern, actuó en consecuencia y coherente con lo que aceptó cuando fue nombrado, presentando su dimisión en cuestión de pocas horas", ha sostenido Gómez.

En este punto, ha descrito todos los pasos "reglados" que reúne un proceso de oposición y ha valorado la "soberanía" de los tribunales al respecto. De hecho, ha recordado que, para mantener la "independencia" a la hora de corregir los exámenes, estos no se pueden firmar y precisamente este fue el motivo de expulsión de uno de los opositores, competidor de la hija del exdirector general.

Así, ha indicado que Fuster, en los 70 procesos puestos en marcha desde 2015, "firmó las resoluciones de los tribunales sin cuestionar ninguna de las decisiones que planteaban, sin interferir en ninguna decisión y limitándose a ratificar las mismas".

Además, ha recordado que "la hija de Fuster hizo el segundo mejor examen", por lo que "habría obtenido la plaza igual", es decir, "excluir al opositor no modificó que obtuviera la plaza".

Por último, la consellera ha agradecido la labor Fuster por "proteger la salud de la ciudadanía de las Islas, especialmente durante los dos últimos años y medio, que han sido los más difíciles de gestionar".

El PP pide la dimisión de la consellera

El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, ha pedido la dimisión "inmediata" de Gómez al entender, tras su explicación, que conocía la intervención de Fuster en las oposiciones de su hija.

En este punto, ha aseverado que el exdirector general "influyó directamente" en dicho proceso de oposición, porque "solo dos días después se expidió un informe que solicitó" y, posteriormente, se "desestimó de forma específica el recurso interpuesto por el opositor, excluyéndole definitivamente".

Sobre esto, la consellera ha manifestado que el motivo por el que sale el nombre Fuster en el informe "cuando él no es consciente" de haberlo pedido es que en el proceso, cuando hay un recurso, se tiene que dar una respuesta y la firma es la del director general.

"La propuesta del informe es de un técnico de recursos humanos y debe pasar por la firma del director general", ha reiterado Gómez.

En este contexto, Costa ha recriminado que la actuación de Fuster fue "inverosímil" y ha tildado de "imposible" que "no fuera consciente de que firmaba un informe".

"Cuando anunció su dimisión, no lo hizo por un error administrativo, su versión no tiene credibilidad, lo hizo porque intervino directamente en un proceso de oposición", ha sentenciado el portavoz 'popular'.

Además ha insistido en que, por las respuestas que ha dado la consellera, "se ha constatado que sabía que la hija y el yerno del señor Fuster se presentaban a las oposiciones".

Cs niega que sea un error administrativo

En su turno de intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Patricia Guasp, ha agradecido la comparecencia de la consellera para dar explicaciones pero ha lamentado que lo justifique como un "error administrativo".

"Están faltando a la verdad, no es un error administrativo porque no hay una falta de firma, lo que sobra es la firma del señor Fuster", ha recalcado.

En respuesta, la consellera de Salud y Consumo ha dicho que no va a "buscar más culpables". "Hay una serie de hechos que se producen y el director dimite en el momento en que reconoce que no debía haber firmado lo que firmó", ha declarado.

Otras reacciones

Unidas Podemos ha considerado que la consellera ha dado "cumplidas explicaciones" y ha agradecido el trabajo realizado por Fuster, al tiempo que han recordado que desde su formación "siempre se defenderá la sanidad pública".

MÉS per Mallorca ha hecho referencia a la posibilidad de que, debido a "la relación sentimental" entre Fuster y Gómez, existiera un "plus de responsabilidad" a la hora de dimitir "en un tiempo corto" y ha preguntado a Gómez si se ha beneficiado "directa o indirectamente a alguna familia".

Sobre esto, la consellera de Salud ha asegurado que "no se puede favorecer ni perjudicar a nadie" en un proceso de oposición.

Por su parte, Vox ha censurado que "quieran hacer creer que no saben nada de derecho administrativo" y ha opinado que decir que "no son juristas no es excusa suficiente", un hecho que la consellera ha negado posteriormente.

En el turno de El PI-Proposta per les Illes, la diputada ha considerado "increíble" que, a sabiendas de que es un proceso anónimo, el opositor que interpuso el recurso firmara, y ha cuestionado que sea un acto "malintencionado". Con todo, la consellera ha descartado que haya una "mano negra".