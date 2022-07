La alarma cunde entre los numerosos compradores de las entradas ante la supuesta actuación de Maluma, el próximo domingo, en la Plaza de Toros de Palma. El concierto ha sido eliminado del programa de la gira europea de la estrella colombiana y no consta su presencia en Mallorca. De su gala el sábado 16 de julio en Oporto no reaparecerá en los escenarios hasta el martes 19 en Ibiza. No hay constancia alguna de su presencia en la capital balear.

Desde que la covid-19 impidió a Maluma actuar en Mallorca el pasado año, su presencia había quedado pospuesta para este año. Aunque no se había concretado la fecha, se apuntó el próximo domingo 17 de julio como la fecha de su anhelada actuación en la capital balear. Sin embargo, a medida que se acerca el día señalado, el concierto parece haberse volatilizado por completo. Las redes sociales se convirtieron ayer en un hervidero de fans de Maluma en un manojo de nervios tras haber comprado la entrada para el supuesto concierto de Maluma del próximo domingo en Mallorca. Paradójicamente, a medida que trataban de hacer más comprobaciones, la incertidumbre iba en aumento. A simple vista, el supuesto concierto de Maluma en Mallorca en la Plaza de Toros el próximo domingo presenta una serie de notorias irregularidades. No figura nombre de ningún organizador ni de ningún promotor junto a la imagen de la estrella colombiana de la música. Este lunes 11 de julio era la fecha tope para recibir el código QR con el que podrían franquear el acceso al recinto el domingo en la Plaza de Toros. Durante buena parte de la jornada, los compradores de la entrada estuvieron en un sinvivir. Finalmente, les llegó el ansiado QR, pero no les quitó las dudas de que el concierto se fuera a celebrar. "He llamado a la Policía Local y a la Policía Nacional para ver si iban a reforzar el dispositivo el domingo por el concierto de Maluma y no me han sabido decir nada", ha apuntado con inquietud el padre de una asistente al concierto. Ante la sospecha creciente de que podría tratarse de un fraude, el progenitor ha acudido con su hija a interponer una denuncia ante la Guardia Civil. "Me han dicho que no podía denunciarlo hasta que no llegase el día del concierto. Si finalmente se celebra, incurriría en un delito al poner una denuncia falsa", ha remarcado. En una situación similar se encontraba una joven menorquina que ha desembolsado la suma de 496 euros por cuatro entradas en el Goldring de la Plaza de Toros para ver a Maluma el domingo en primera fila. Ahora ve que la ilusión, y no sabe si su dinero, se empiezan a esfumar. A este gasto hay que sumar el coste de desplazarse de una isla a otra y el alojamiento. Mientras tanto, en las redes se ha producido un intenso intercambio de información para tratar de averiguar quiénes son los organizadores del concierto y los promotores. El objetivo es tratar de determinar una indemnización si, como todo apunta, el concierto de Maluma en Palma este domingo finalmente no se celebra.