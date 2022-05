El Firó de Sóller dio el sus a las fiestas multitudinarias y, con ello, llegaron las consecuencias del exceso del consumo de alcohol y el debate sobre las agresiones en este tipo de celebraciones. Así, la Guardia Civil y la Policía Local de Sóller detuvo este lunes a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género por haber zarandeado a una mujer, en el Firó. Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en la plaza Antoni Maura cuando un individuo vestido de moro perpetró unos tocamientos contra una mujer vestida de payesa. Según informaron las fuentes consultadas, el individuo habría querido sobrepasarse con la víctima con algunos tocamientos pese a mostrar su oposición, motivo por el cual se puso en conocimiento de las autoridades.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron de manera inmediata al lugar donde se produjo la supuesta agresión para proceder a la detención del autor de los hechos, que ha sido puesto a disposición judicial. Por todo ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de agresión a agente de la autoridad.

Por otro lado, el Comité de Informativos de IB3 condenó a través de un mensaje publicado en Twitter, «los abusos machistas que han sufrido en las últimas horas algunas trabajadoras de informativos y de programas en el Firó de Sóller». De todas formas, la Guardia Civil dijo no tener constancia de tales hechos, al no haber denuncias interpuestas. En el tuit se adjuntaba un fragmento de vídeo en el que se ve cómo un participante en la fiesta zarandea y besa a una reportera que estaba realizando una entrevista en directo.

El Comité de Informativos de IB3 consideró que el ente público «tendría que garantizar que sus trabajadoras puedan desarrollar su empleo sin miedo».

Por su parte, IB3 Noticies compartió una publicación en Twitter alertando que la periodista del programa Cinc Dies, Jero Mut, denunciaba el machismo en las retransmisiones: «Esta no fue la única agresión que sufrí el día del Firó. Hubo más fuera del directo. Al hecho de ser periodista, se añade el hecho de ser mujer», denunció ayer Mut.

Las condenas del Govern no tardaron en llegar. «Es intolerable que las mujeres tengamos que trabajar así. Es intolerable que las mujeres debamos vivir así. En fiestas o no, en espacios públicos o privados, allá donde sea, entre todas y todos debemos terminar con las agresiones machistas», sentenció en redes la presidenta Francina Armengol, que mostró su apoyo a la periodista, igual que la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido: «No se puede permitir ni justificar un acto machista como este. No debemos parar hasta que las fiestas populares y todos los espacios sean seguros para las mujeres». Precisamente, el conseller insular de Presidencia, Javier de Juan, avanzó que de cara al verano, el Consell de Mallorca reactivará la campaña No i punt. «Con la pandemia, estas iniciativas se ha paralizado pero ahora las reactivaremos», aseguró.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad también detuvieron este lunes a otro individuo en la avenida de Jeroni Estades después de agredir a un agente de la Policía Local. Se le acusa de un supuesto atentado contra la autoridad.