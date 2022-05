PLAYAS: Llucmajor es el municipio más grande de Mallorca. Con 45 kms de costa y 16 playas y calas, todas con el certificado ISO 4001:2004 de Gestión Ambiental. Además, las playas de Cala Pi y Cala Mosques están distinguidas con la bandera de Ecoplayas. Desde la playa de S’Arenal de Llucmajor con su amplio paseo marítimo y su oferta de bares y restaurantes hasta la playa de S’Estanyol tranquila y familiar, pasando por el Caló de St Antoni, Cala Blava, Cala Mosques, Costa de Llucmajor y Cala Pi.

ALOJAMIENTO: Llucmajor cuenta con 15.800 plazas hoteleras, distribuidas en hoteles, en primera línea de playa y en el interior, que van desde las 3 hasta las 5 estrellas, en vivienda vacacional y 18 alojamientos rurales o agroturismos. Y muchos ofrecen espacio para albergar bicicletas y otros vehículos.

DEPORTES TODO EL AÑO: Hay dos clubes náuticos en Llucmajor: el Club Ná́utico del Arenal y el Club Ná́utico de S’Estanyol. Ambos ofrecen clases de vela y kayak, además de alquiler de embarcaciones todo el año, en diferentes idiomas.

El único circuito profesional de carreras, karting y motos de las Baleares se encuentra en Llucmajor: el Circuit Mallorca Llucmajor. www.mallorcarennarena.com

400 kms de rutas cicloturísticas dan para mucho: en Llucmajor te ofrecemos 6 rutas para bicicleta, 5 para mountain bikes, 7 de senderismo y 4 Nordic Walking con diverso grado de dificultad y vistas impresionantes. Más información sobre las rutas en www.visitllucmajor.com

Llucmajor cuenta con 2 polideportivos municipales con piscinas semiolímpicas, además de varios gimnasios y Fitness centers privados, con pistas de tenis y pádel y salas de musculación. También existen tres campos de golf con 18 hoyos, instalaciones de última generación.

Estos campos son un auténtico remanso de paz en plena naturaleza. Otros deportes: rutas en quad, submarinismo, windsurf, jet ski, flyboard, paseos en catamarán, kite surf, buceo, caza, pesca y mucho más.

CULTURA 365 DÍAS AL AÑO: Llucmajor tiene un importante patrimonio histórico- artístico que enseñar: en el casco urbano la Iglesia de St Miquel (S XVIII), el Ayuntamiento, la Antigua Pescadería y el Claustre de St Bonaventura (fundado por los primeros franciscanos en los siglos XVI Y XVII, donde seguir la huella del Padre Boscana y las tejas pintadas).

El santuario de Nostra Senyora de Gracia, de 1497, se encuentra en la carretera que conduce a Algaida. Del periodo talayótico, destaca el conjunto prehistórico de Capocorb Vell, en la carretera de Cap Blanc, declarado monumento histórico nacional desde 1931. La visita es imprescindible y agradable en familia ya que conserva todas sus estructuras casi al completo: 5 talaiots y 28 viviendas.

www.talaiotscapocorbvell.com

Llucmajor ofrece además el campo de Experimentación de Son Mut Nou, único en Europa con sus cientos de variedades de higueras de todo el mundo.

La visita ha de reservarse con antelación e incluye degustación de todo tipo de productos hechos con higos. www.sonmutnou.com

Otra excursión que no hay que perderse es la de la Finca Can Garraseca, conjunto etnológico que sorprende por sus barracas, cisternas, hornos de cal, un precioso y restaurado molino de viento harinero, aljibes, balsas etc. Construcciones de piedra en seco rodeadas de algarrobos y almendros. Visitas guiadas y catas previa reserva.

Ruta de los miradores de la Costa de Llucmajor: Son Veri Nou, Delta (Maioris & Puig de Ros), Sa Torre, Badia Blava, Badia Gran y Cala Pi. A lo largo de la Carretera de Cap Blanc desde Son Verí Nou hasta Cala Pi, se pueden descubrir maravillosos miradores escondidos por toda la costa de Llucmajor.

Accesibles en bicicleta, coche y autobús, la ruta es ideal para visitas de grupos o en familia, durante todo el año. Todos los miradores tienen acceso gratuito.

Si deseas probar un auténtico vino con denominación de origen Pla i Llevant de Mallorca, puedes acercarte a las Bodegas Bordoy o a las Bodegas Vi Rei de Llucmajor. Visitas guiadas y catas previa reserva. A lo largo de la costa mallorquina podemos ver las “talaies” (torres de defensa) siendo en Llucmajor la más conocida la de Cala Pi, construida en 1663, seguida de las de Cap Blanc y la Torre de s’Estalella. Eran atalayas de defensa, desde donde los vecinos vigilaban la llegada de barcos pirata y daban la alarma.