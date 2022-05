La reducción de plazas turísticas mediante la modalidad del 2x1 que contempla la nueva Ley Turística, que se está negociando en el Parlament, no estará en vigor hasta dentro de cuatro años. Así lo ha explicado este lunes el conseller de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela. El titular de Turismo ha indicado que los Consells insulares tienen cuatro años para elaborar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos que debe fijar un tope máximo de plazas en cada una de las islas y por ello se dictaminó la moratoria. "Se trata de un instrumento que es muy difícil que se pueda elaborar en un año, incluso creemos que con cuatro años nos quedamos cortos".

La modalidad del 2x1 pretende reducir plazas por dos vías. Una son las que se vendan entre establecimientos, y siempre las que se habían adquirido onerosamente con anterioridad, quedarán reducidas a la mitad al realizar la transacción. La otra vía es cuando establecimientos hoteleros o de alquiler vacacional censen su actividad y cedan sus plazas a la bolsa oficial de cada uno de los consells. Esta operación también reducirá a la mitad el número de plazas que ingresen en las bolsas.

Negueruela ha indicado que la reducción del plazas mediante el 2x1 "es un modelo que debe funcionar en paralelo las dos vías de reducción y, por este motivo no empezará a funcionar hasta que no se levante la moratoria que se fijó en el decreto de la Ley Turística, dentro de cuatro años". El conseller de Modelo Económico y Turismo ha dejado claro que ello no afectará en los casos que se venda un hotel entero o una vivienda de alquiler vacacional, ya que con la operación inmobiliaria están incluidas las plazas que ostentan.

El portavoz del PP, Antoni Costa, criticó con dureza la norma de decrecimiento que han pactado los socios del Govern, asegurando que los partidos de izquierdas "ha vendido al sector turístico y a sus trabajadores para asegurar el Pacto, elaborando una ley antiturística". Patricia Guasp (C's) también ha lamentado que el Govern "ha metido las zarpas en la tramitación parlamentaria de la Ley Turística".

Iago Negueruela ha acusado al PP de "mentir y confundir a la ciudadanía, ya que consideramos que en ningún momento se pone en riesgo ni el sector ni los puestos de trabajo, se apuesta por conservar lo que tenemos mediante la calidad". El titular de Turismo ha remarcado también que "ya sabemos el modelo que quiere el PP: turismo de excesos, seguir con los dispensadores de alcohol en los hoteles y empleo precario, ya que su presidenta Marga Prohens votó en contra de la reforma laboral que convierte los empleos en indefinidos".