Baleares prohibirá la apertura de nuevas salas de juego hasta reducir el número de estos negocios hasta la mitad. El Govern, a través de la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, modificará la actual ley del juego para establecer una moratoria sobre nuevas licencias hasta que el ratio actual de 140 salones de juego por millón de habitantes pase a 75. "Es un punto de inflexión para bajar la densidad de salas de juego actual. Hasta que no bajemos de este ratio no se abrirán nuevos procesos para obtener licencias. No podemos continuar doblando la media española", ha señalado el titular de la conselleria, Juan Pedro Yllanes, después de la reunión de la Mesa Social del Juego celebrada por la mañana.

Durante el encuentro también se ha decidido la suspensión de licencias pendientes de una sala de juegos en el carrer Miquel Bisellach, en Inca, y en la calle Cabana, en Marratxí. "Eran las últimas salas de juegos pendientes de obtener licencia a las que no afectaba la moratoria", ha subrayado Yllanes. Hay que recordar que el Govern decretó una primera moratoria entre 2020 y 2022 que frenó nuevas aperturas, incluyendo la suspensión de licencias. Yllanes ha recalcado que no se cerrará ningún negocio de los que operan en la actualidad, por lo que la reducción se alcanzará mediante la suspensión de nuevas licencias. En todo caso, el Govern no tiene una estimación de cuántos años transcurrirán hasta llegar a su objetivo.