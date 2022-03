La hormiga gigante, hasta ahora una especie endémica del Norte de África y la Península Ibérica, está también en Mallorca. Se trata de Camponotus barbaricus, un insecto que hasta ahora no se había encontrado en Baleares.

El Museu Balear de Ciències Naturals ha informado este miércoles en un comunicado que la especie recientemente hallada en la isla es la hormiga más grande de la fauna de Mallorca. Las obreras pueden alcanzar una longitud de 15 milímetros (1,5 centímetros), mientras que las reinas son todavía mayores.

Igualmente, el Museu ha señalado que todavía no está claro si esta especie ha colonizado recientemente las islas o si había pasado desapercibida hasta ahora, aunque esta última opción es "muy improbable debido a sus dimensiones", ha defendido el centro.

El ejemplar yace ahora en el museo, que ha enriquecido su colección gracias al descubrimiento. Los autores del hallazgo, publicado online en el Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, han sido Joan Díaz Calafat y Jorge Fortis, quienes han destacado que se trata de una especie depredadora y agresiva que ataca a otros invertebrados.

En el archipiélago ya se conocían otras dos especies del género Camponotus: C. lateralis y C. ruber, ambas de tamaño mucho menor que C. barbaricus. En cualquier caso, con este hallazgo ya son unas sesenta las especies de hormigas localizadas en Baleares.

Cabe subrayar que Joan Díaz Calafat es estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Forestal del sur de Suecia, en la Universidad de Ciencias Agrarias. Por su parte, Jorge Fortis trabaja en el departamento científico de la empresa mallorquina Vectobal de control de plagas. El Museu Balear de Ciències Naturals ha dado la enhorabuena a ambos por el hallazgo y ha agradecido que lo hayan depositado en el centro.