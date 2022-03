El Partido Popular ha acusado a la presidenta Armengol de "llegar tarde una vez más con las medidas para hacer frente a la crisis". El portavoz del PP, Toni Costa, ha recordado que otras comunidades llevan 15 días aplicando rebajas para las empresas y los autónomos. "Ha tenido que esperar a que la situación en la calle se vuelva insostenible, que todos los sectores se hayan visto afectados y las familias estén al límite para comparecer y tomar medidas", ha asegurado Costa. El popular ha advertido que "es preciso bajar impuestos como el IVA de la luz, el impuesto sobre hidrocarburos o el IRPF a las rentas inferiores de 30.000 euros". El PP se ha felicitado que medidas como son los créditos blandos a las empresas se hayan aceptado las propuestas populares.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha reclamado a la presidenta Armengol que "exija a Pedro Sánchez un plan específico para Balears que ayude a paliar el doble impacto de la inflación y de la guerra, ya que Balears está sufriendo el doble impacto de la inflación y la insularidad". Ciudadanos, al igual que ha hecho El Pi, ha reclamado la aprobación del Régimen Especial para Balears (REB) que contempla importantes rebajas fiscales para las empresas de las islas. De hecho, Josep Melià (El PI) se ha unido a la línea de bajada de impuestos pidiendo un "IVA superreducido y ayudas directas a fondo perdido".

Pilar Costa, portavoz del PSOE ha contestado al portavoz del PP recordando que "somos la primera comunidad en adoptar medidas y no diga que llegamos tarde, ya que comunidades gobernadas por su partido todavía no lo han hecho". Desde Vox, Jorge Campos criticó las ayudas al catalán en tiempos de crisis y Josep Castells (Més per Menorca) ha reclamado que las rebajas para el transporte también lleguen a Menorca.