El pleno del Parlament balear ha pedido este martes al Gobierno central a poner en marcha en empresas de las islas un "plan piloto" de implantación de la semana laboral de cuatro días.

La cámara autonómica ha aprobado una proposición no de ley, que había planteado Més per Mallorca, en la que se solicita a la administración estatal que pruebe este reparto del tiempo de trabajo en las islas, y en particular en el sector de la hostelería.

En otro punto de la iniciativa se insta al Gobierno central a iniciar, "cuanto antes mejor", un estudio sobre la viabilidad de implantar ese modelo de distribución semanal del trabajo en las empresas de las islas.

En la argumentación de la propuesta se defiende que aumentar los días libres de los trabajadores redundaría en la mejora de su salud, favorecería la conciliación familiar y aumentaría "el grado de felicidad", lo que supondría un incremento de su productividad.