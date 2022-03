Margalida Prohens: «Ha sido una crisis lamentable, pero Feijóo será más ventajoso para el PP y para Balears»

¿Casado ya es historia?

Pablo Casado todavía es el presidente del Partido Popular hasta el congreso de día 1 y 2 de abril. Ahora ya estamos pasando página a una crisis lamentable, muy dolorosa, en la que el PP no estuvo a la altura de las circunstancias de lo que se espera de un partido de gobierno. No obstante, en el hallazgo de la solución rápida de consenso, sí que hemos estado a la altura.

¿Le costó salir a pedir la marcha de Casado, la persona que la encumbró a nivel nacional? Tardó cinco días.

Que tardase cinco días no significa que no hiciera lo que tenía que hacer. Yo soy una persona de partido y una cosa imprescindible es respetar el tiempo y los órganos internos. Desde la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, seguida de la de Teodoro García Egea, nos pusimos a hacer llamadas y estar en contacto con las bases y convocamos a los diferentes órganos del PP balear para analizar lo que estaba sucediendo. Para mí eso era más importante y urgente que salir en los medios.

¿Habló con Casado?

Hablé con Pablo Casado y le dije mi opinión y la de las bases del PP balear. Entiendo que una persona con la que he trabajado, que teníamos una amistad que no voy a negar y que espero continuar teniendo, debía ser el primero en comunicarle nuestra opinión. Salimos públicamente a reclamar un congreso extraordinario cuando ya habíamos escuchado a nuestros alcaldes, a los números uno de cada municipio y una vez reunido el comité de dirección y el comité ejecutivo.

Cruce de declaraciones, detectives privados contratos a hermanos... ¿Cómo explicamos esta crisis al votante del PP?

Es muy difícil de explicar y lo único que podemos hacer es pedir disculpas. Por ello, nosotros priorizamos que cuando a un alcalde o un concejal les preguntaran por la calle qué estaba sucediendo, al menos, hubieran recibido una llamada del PP regional.

¿Esta crisis es solo una disputa entre Casado y Ayuso o es un conflicto entre familias del PP?

Es una disputa que venía de atrás, ya se sabían las diferencias entre Casado y Ayuso que acaban con los episodios lamentables de hace unas semanas. De todas formas, de esta crisis creo que debemos sacar cosas positivas. Una de ellas es la unidad del PP de Balears y de todos los presidentes regionales . Una vez que empezamos a hablar las regiones se constató que necesitábamos un congreso extraordinario y que Pablo Casado no se podía presentar. De esta crisis debíamos salir cuanto antes con una figura de consenso como Alberto Núñez Feijóo.

¿No es una paradoja que Casado denuncie un presunto caso de corrupción de Ayuso y al final le obliguen a marcharse?

Pablo Casado se marcha porque si eres el máximo responsable de una organización como el PP y vives una crisis sin precedentes, debes asumir responsabilidades. No había reconciliación posible y tenía que dar un paso atrás. Es un hecho que no se gestionó bien, pero la salida de la crisis sí se ha gestionado de forma ejemplar en una semana.

¿Qué opina del famoso contrato de Ayuso con su hermano?

Lo que sabemos a día de hoy es que Fiscalía ha dicho que no hay indicios suficientes y será la Justicia la que se pronuncie. Lo que no me parece de recibo es la doble moral de Francina Armengol. Durante la pandemia una persona muy vinculada al partido socialista obtuvo contratos del Govern y la presidenta lo justificó. La consellera de Salud, Patricia Gómez, dijo en sede parlamentaria que durante la pandemia era lícito saltarse los procedimientos de contratación habituales. Cuando Armengol pide que Ayuso debe dar explicaciones muestra su más absoluto cinismo.

¿El PP de Balears puede perder fuerza y peso con Feijóo?

Alberto Núñez Feijóo es una persona que puede ser muy ventajosa para el PP y para Baleares. Viene de una región periférica, no viene ni de Madrid ni de la meseta y entiende la pluralidad de España. Ha manifestado su compromiso con las Comunidades Autónomas y con las direcciones regionales del partido.

¿Supongo que usted ya debe haber negociado con él que el PP balear tenga amplia representación en órganos nacionales?

Feijóo hace pocas horas que ha anunciado que será candidato y todavía no se ha presentado de forma oficial. Le contaré una anécdota para que no se malinterprete: El sábado -por ayer- el PP balear organizó un foro de familia que hacía dos meses que teníamos cerrada su organización. En enero contactamos con la conselleira de Asuntos Sociales y Familia de Galicia porque su gestión es la que encaja con lo que nosotros queremos hacer en las islas. Evidentemente yo no sabía que Alberto Núñez Feijóo llegaría a ser presidente del PP. Pienso que Feijóo reforzará el carácter de centro, liberal y reformista del PP y la transición será fácil.

¿Para sus expectativas electorales en Baleares en 2023 le conviene más Feijóo que Casado?

Lo único que sé a día de hoy es que esta crisis del PP tendrá consecuencias inmediatas. Es una crisis que empezó en Madrid pero sería una ingenua si no pensara que el votante de Baleares está enfadado con lo que hemos visto estos días y yo me pongo en su lugar. Si hoy hubiera elecciones es evidente que habría un castigo. Lo bueno es que contamos con algo más de un año para hacer una transición tranquila.

¿Ya ha hablado con Feijóo?

Sí.

¿Qué le ha dicho?

Hemos estado hablando en las últimas semanas. Le comenté que estaba por la unanimidad con el resto de presidentes y que le animaba a dar el paso. El miércoles le agradecí su generosidad de asumir la gestión del PP en momentos complicados por parte de una persona con cuatro mayorías absolutas en Galicia.

¿El cambio de posición de los hoteleros al apoyar la Ley Turística les ha desconcertado?

Reaccionamos una vez nos leímos la Ley Turística, ya que no quería posicionarme sobre un titular de prensa. Cuando conocimos el decretazo de Armengol lo estudiamos con el sector turístico y vimos que básicamente contempla una moratoria de plazas. Respecto a la sostenibilidad todos estamos de acuerdo y no se necesita una ley.

Los hoteleros sí apoyan la ley y se les considera afines al PP.

Los hoteleros deben defender lo que consideren oportuno y el PP hará lo que considere más adecuado. Son ellos los que deben definir de quién son más afines. Es lícito que defiendan sus intereses y que cambien de opinión en cuatro días, ellos sabrán el porqué. Fijamos nuestra posición y no nos moveremos. Queremos estar con los pequeños inversores que no tienen a nadie que los defienda, como el alquiler vacacional, los agricultores, las agroestancias, agroturismos, hoteles urbanos...

¿Cuál es su propuesta?

Considero que en Baleares la política turística es una cuestión de estado y yo ofrecí un pacto a la presidenta Armengol sobre este sector, educación y fondos europeos. No ha querido pactar. Estamos a favor de una mayor sostenibilidad y en contra de que se crezca sin límite. Los límites ya estaban en el PIAT del Consell. Ahora bien, como partido liberal y moderado no podemos estar nunca de acuerdo con una moratoria turística, con una ley que ataca a los microinversores y proyectos personales o que ataque a la libre competencia. Hablar de decrecimiento es una barbaridad, se debe hablar de crecimiento sostenible, tanto ambiental como económico para generar riqueza. Es una ley que no resuelve los problemas del sector y es intervencionista hacia el privado, exigiéndoles medidas como el ahorro de agua y las redes públicas pierden toneladas al día.

¿Cree que hay contraprestación del Govern a los hoteleros para este cambio de opinión?

No lo sé. Sí que me preocupan titulares que he leído como: «El Govern fuerza el acuerdo con los hoteleros». Me preocupa que el conseller dijera que los hoteleros deberían moderar sus críticas por las ayudas que les habían dado. Estas ayudas no salen del bolsillo de Iago Negueruela. Lo que era un secreto a voces de las malas formas del conseller de Turismo se ha confirmado y yo me pregunto si son consentidas por parte de Francina Armengol.

Anunció que derogará la Ley Turística. ¿Y la de Educación?

Lo primero que deberemos hacer con la Ley de Educación es que se ajuste a la legalidad, cosa que no hace en estos momentos. Una sentencia del Supremo de esta misma semana dejaba claro que las dos lenguas oficiales, como marca la Constitución, deben ser vehiculares en la Educación. El Pacto suprimió lo que ya estaba fijado en la ley a propuesta del PP y era que las dos lenguas fueran vehiculares. Yo pedí que no fuera una ley de lenguas y negociamos de forma leal y discreta para conseguir una norma de amplio consenso.

¿No era el momento de reconciliarse con los docentes?

No hay consenso con la comunidad educativa y lo hemos podido comprobar. Nosotros estábamos dispuestos a hacer un gesto. Votábamos en contra solo del punto sobre la inmersión lingüística y abstención en el resto de puntos lingüísticos al introducir nuestras enmiendas sobre lenguas vehiculares y las modalidades. La sorpresa fue que nos traicionaron quitando en el último momento las lenguas vehiculares porque Francina Armengol debía contentar a sus socios. Entonces decidimos plantarnos y que no nos utilizaran ni jugaran con nosotros. No estamos por una foto y lo que no podemos permitir es una ley que no cumpla con la legalidad vigente. La estamos analizando y después decidiremos qué acciones tomamos. La Educación debe dejar de ser una arma política y me ha dolido esta traición del Govern.

¿Le resta posibilidades no estar en el Parlament para debatir con Armengol los martes?

¿A mí o a ella? La conozco y es ella quien necesita bajar al fango. Últimamente me menciona mucho y me hace gracia que para hacer oposición me vincule a un Govern de hace siete años.

¿Le preocupa depender de Vox para formar Govern?

La verdad es que no. Estamos centrados en ofrecer una alternativa. Vox defiende su programa, igual que Ciudadanos o Més. Yo defiendo el programa de centro, liberal y reformista del PP. Los ciudadanos decidirán.

¿Aceptará los votos de Vox para una posible investidura?

Yo quiero aplicar íntegramente mi programa electoral y defenderé gobernar en solitario. A partir de aquí, insisto, los ciudadanos decidirán. También quiero ser presidenta y presentaré una alternativa al Pacto de partidos radicales. Si somos el partido más votado, me presentaré a la investidura con mi programa y cada partido decidirá a quien apoya.

Empezará la campaña electoral poco después de ser madre. ¿Cómo lo afronta?

Con muchas ganas. No me conocen los que pensaban que no podría con el embarazo y no he parado de trabajar. Los que estamos en política es para cambiar las cosas. Yo tengo un hijo y ahora tendré una hija y quiero dejarles un mundo más justo y con más igualdad.